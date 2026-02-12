Trova nel Magazine
La Juventus punta tutto sulle nuove generazioni: chi gioca

Le partite in onda giovedì 12 febbraio 2026: i bianconeri della Next Generation sfidano la Sanbenedettese in Serie C. ma c'è anche la Premier League

La Juventus punta tutto sulle nuove generazioni: chi gioca

La giornata di oggi offre cinque appuntamenti di calcio in diretta: scelte per tutti i gusti tra palcoscenici internazionali e sfide dei nostri campionati. Dalla Premier League con Brentford-Arsenal su Sky Sport 1 alle partite di Serie C come Juventus Next Gen-Sambenedettese e Ternana-Ravenna su Sky Sport, fino alla notte sudamericana con Argentinos-River Plate su Sportitalia.

Grande calcio su Sky: Premier League in primo piano con Brentford-Arsenal

Su Sky Sport 1, doppio appuntamento: alle 18:00 spazio alla Serie C con Juventus Next Gen-Sambenedettese, mentre alle 21:00 riflettori sulla Premier League con Brentford-Arsenal.

Su Sky Sport Calcio, giornata dedicata alla Serie C: alle 18:00 va in scena Guidonia Montecelio-Bra, seguita alle 20:30 da Ternana-Ravenna.

Altre proposte: notte di Liga Profesional su Sportitalia

Su Sportitalia, in nottata alle 01:15, la sfida di Liga Profesional Argentinos-River Plate, perfetta per chi vuole proseguire la serata con il calcio sudamericano.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

