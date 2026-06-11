Il calcio in TV oggi: partono i Mondiali 2026, dove vedere Messico-Sudafrica in diretta
Scoprite le migliori partite di giovedì 11 giugno 2026: Nazionali ai Mondiali su Rai e Dazn, semifinali U18 su Sky
La giornata di oggi offre una scelta di partite di calcio: dalle Nazionali protagoniste ai Mondiali 2026 fino ai talenti del Campionato Nazionale Giovanile U18. Possibilità per tutti i gusti: grande sfida internazionale in prima serata, appuntamenti con il calcio giovanile nel pomeriggio e in serata, e opzioni sia in chiaro sia in streaming.
- Grande calcio sulla Rai: Messico-Sudafrica ai Mondiali 2026
- Altre proposte: segui i Mondiali 2026 anche su Dazn
- Talenti in vetrina su Sky: semifinali U18 dei Campionati Nazionali
Grande calcio sulla Rai: Messico-Sudafrica ai Mondiali 2026
Alle 21:00 su Rai 1 va in scena Messico-Sudafrica, match dei Mondiali 2026 che promette intensità ed emozioni in prima serata.
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Altre proposte: segui i Mondiali 2026 anche su Dazn
Per chi preferisce lo streaming, il match inaugurale dei Mondiali Messico-Sudafrica è visibile dalle 21.00 anche su Dazn , l’emittente che trasmetterà ogni partita della manifestazione iridata.
Talenti in vetrina su Sky: semifinali U18 dei Campionati Nazionali
Su Sky Sport Calcio spazio al calcio giovanile con due appuntamenti: alle 17:30 Calcio Campionati Nazionali Giovanili Sgs 2026 U-18 Professionisti Semifinale 1 e alle 20:30 Calcio Campionati Nazionali Giovanili Sgs 2026 U-18 Professionisti Semifinale 2, ideale per scoprire i protagonisti di domani.
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