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Il calcio in TV oggi: partono i Mondiali 2026, dove vedere Messico-Sudafrica in diretta

Scoprite le migliori partite di giovedì 11 giugno 2026: Nazionali ai Mondiali su Rai e Dazn, semifinali U18 su Sky

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Redazione

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L'11 giugno partono i Mondiali 2026
ANSA

La giornata di oggi offre una scelta di partite di calcio: dalle Nazionali protagoniste ai Mondiali 2026 fino ai talenti del Campionato Nazionale Giovanile U18. Possibilità per tutti i gusti: grande sfida internazionale in prima serata, appuntamenti con il calcio giovanile nel pomeriggio e in serata, e opzioni sia in chiaro sia in streaming.

Grande calcio sulla Rai: Messico-Sudafrica ai Mondiali 2026

Alle 21:00 su Rai 1 va in scena Messico-Sudafrica, match dei Mondiali 2026 che promette intensità ed emozioni in prima serata.

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Altre proposte: segui i Mondiali 2026 anche su Dazn

Per chi preferisce lo streaming, il match inaugurale dei Mondiali Messico-Sudafrica è visibile dalle 21.00 anche su Dazn , l’emittente che trasmetterà ogni partita della manifestazione iridata.

Talenti in vetrina su Sky: semifinali U18 dei Campionati Nazionali

Su Sky Sport Calcio spazio al calcio giovanile con due appuntamenti: alle 17:30 Calcio Campionati Nazionali Giovanili Sgs 2026 U-18 Professionisti Semifinale 1 e alle 20:30 Calcio Campionati Nazionali Giovanili Sgs 2026 U-18 Professionisti Semifinale 2, ideale per scoprire i protagonisti di domani.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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