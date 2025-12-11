Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 11 dicembre 2025. Dove vedere le italiane e il match gratuito
Le partite in onda in TV giovedì 11 dicembre 2025: Roma, Bologna e Fiorentina giocano in Europa e Conference League. Una sfida di cartello è in chiaro per tutti
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio europee: tra le proposte spiccano Celtic-Roma, Celta Vigo-Bologna e Basilea-Aston Villa, oltre a Diretta Gol Uel-Uecl per seguire più match in contemporanea.
- Europa League su Sky: Celtic-Roma in evidenza e Bologna in campo
- Altre proposte: segui l'Europa League su TV8
Europa League su Sky: Celtic-Roma in evidenza e Bologna in campo
Su Sky Sport 1, alle 21:00, appuntamento con Celtic-Roma, valido per la UEFA Europa League.
Su Sky Sport Calcio, alle 18:45, spazio a Diretta Gol Uel-Uecl, per seguire gli aggiornamenti da Europa e Conference League. In serata, alle 21:00, riflettori su Celta Vigo-Bologna, gara di UEFA Europa League.
Su Sky Sport Max, alle 18:45, va in scena Utrech-Nottingham Forest. A seguire, alle 21:00, Basilea-Aston Villa, entrambi appuntamenti di UEFA Europa League.
Per la Fiorentina, impegnata in casa contro la Dinamo Kiev, diretta su Now alle 18:45.
Altre proposte: segui l’Europa League su TV8
Su TV8, alle 21:00, in programma Basilea-Aston Villa, match valido per la UEFA Europa League.
