Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 11 dicembre 2025. Dove vedere le italiane e il match gratuito

Le partite in onda in TV giovedì 11 dicembre 2025: Roma, Bologna e Fiorentina giocano in Europa e Conference League. Una sfida di cartello è in chiaro per tutti

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 11 dicembre 2025. Dove vedere le italiane e il match gratuito

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio europee: tra le proposte spiccano Celtic-Roma, Celta Vigo-Bologna e Basilea-Aston Villa, oltre a Diretta Gol Uel-Uecl per seguire più match in contemporanea.

Europa League su Sky: Celtic-Roma in evidenza e Bologna in campo

Su Sky Sport 1, alle 21:00, appuntamento con Celtic-Roma, valido per la UEFA Europa League.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Sky Sport Calcio, alle 18:45, spazio a Diretta Gol Uel-Uecl, per seguire gli aggiornamenti da Europa e Conference League. In serata, alle 21:00, riflettori su Celta Vigo-Bologna, gara di UEFA Europa League.

Su Sky Sport Max, alle 18:45, va in scena Utrech-Nottingham Forest. A seguire, alle 21:00, Basilea-Aston Villa, entrambi appuntamenti di UEFA Europa League.

Per la Fiorentina, impegnata in casa contro la Dinamo Kiev, diretta su Now alle 18:45.

Altre proposte: segui l’Europa League su TV8

Su TV8, alle 21:00, in programma Basilea-Aston Villa, match valido per la UEFA Europa League.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 23 ottobre 2025. Dove guardare Bologna e Fiorentina (e cosa si vede gratis delle Coppe)

Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 23 ottobre 2025. Dove guardare Bologna e Fiorentina (e cosa si vede gratis delle Coppe)

Europa e Conference League protagoniste della serata televisiva di oggi, giovedì 23 ...
Gian Piero Gasperini

Celtic-Roma, stasera in TV: dove vederla, orario, la prima crisi di Gasperini

Nella sesta giornata di Europa League i giallorossi tornano in Scozia: Sky, DAZN e T...
Lo sport in TV oggi, giovedì 23 ottobre 2025: Curry contro Jokić e l'Olimpia tenta la risalita in Eurolega

Lo sport in TV oggi, giovedì 23 ottobre 2025: Curry contro Jokić e l'Olimpia tenta la risalita in Eurolega

I migliori eventi sportivi in onda giovedì 23 ottobre 2025: tanto calcio europeo con...
Francesco Farioli

Europa League in diretta Tv su Tv8, qual è la partita in chiaro di stasera (è il big match)

Oggi giovedì 23 ottobre 2025 va in scena la sfida tra Nottingham Forest e Porto: ora...
Calcio in TV: dove vedere Roma, Bologna e Fiorentina (ma c'è anche l'Italia contro il Brasile)

Calcio in TV: dove vedere Roma, Bologna e Fiorentina (ma c'è anche l'Italia contro il Brasile)

Le partite in onda giovedì 27 novembre 2025: serata di Europa e Conference League pe...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 6 novembre 2025. Dove vedere Roma, Fiorentina e Bologna

Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 6 novembre 2025. Dove vedere Roma, Fiorentina e Bologna

Le partite di giovedì 6 novembre 2025: dall’Italia U17 ai match delle italiane in Eu...
Super G di Copper Mountain, dove vedere Dominik Paris gratis in TV

Super G di Copper Mountain, dove vedere Dominik Paris gratis in TV

I migliori eventi sportivi di oggi, giovedì 27 novembre 2025: tanto calcio europeo, ...
Stasera in tv (11 dicembre), l'Italia degli amichetti e del familismo: PiazzaPulita denuncia lo scandalo

Stasera in tv (11 dicembre), l'Italia degli amichetti e del familismo: PiazzaPulita denuncia lo scandalo

Cosa vedere in TV stasera, giovedì 11 dicembre 2025: l'inchiesta choc di Corrado For...
Pep Guardiola

Champions League in diretta Tv (9-10 dicembre), tutte le partite in chiaro su TV8 e Cielo (un match è stellare)

Va in scena la sesta giornata della massima competizione europea: da Real Madrid-Man...

Ford

L’icona cool della mobilità

Il SUV compatto: più digitale, più elettrico...irresistibile

LEGGI

Personaggi

Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto
Melody

Melody
La presentatrice Giulia Salemi

Giulia Salemi
Bruno Pizzul

Bruno Pizzul

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963