Il calcio in TV oggi, giovedì 10 settembre: Roma e Como in Champions. Dove vedere le partite live
Scoprite le migliori partite di giovedì 10 settembre 2026: Champions League su Sky con Roma e Como in evidenza
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: quattro appuntamenti di UEFA Champions League per tutti i gusti. Tra le proposte spiccano le italiane impegnate in trasferta, le grandi d’Europa in prima serata e un doppio slot che permette di seguire due match consecutivi senza perdersi nulla.
Notte di Champions su Sky: Roma e Como protagoniste tra primo e secondo slot
Sky Sport 1 apre il pomeriggio europeo con Fenerbahce-Roma alle 18:45, una sfida che promette intensità e ritmo. In serata, alle 21:00, spazio a Como-RB Lipsia, con i lariani attesi da un confronto ad alta velocità contro una delle realtà più brillanti del panorama tedesco.
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Sky Sport Calcio propone alle 18:45 Psv-Shakhtar Donetsk, confronto ricco di storia e talento, ideale per chi cerca qualità e organizzazione di gioco. Alle 21:00 riflettori su Bayern Monaco-Bodo Glimt, appuntamento che mette in campo la potenza bavarese contro una delle squadre più interessanti del Nord Europa.
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