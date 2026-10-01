Il calcio in TV oggi, giovedì 1 ottobre: Nations League e Italia Under 21, dove vedere i match in diretta
Scoprite le migliori partite di giovedì 1 ottobre 2026: dalla Nations League su Sky all'Italia U21 sulla Rai
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalle sfide di UEFA Nations League agli impegni della Nazionale U21, fino alle Qualificazioni alla Coppa d’Africa. Tra le proposte spiccano big match internazionali e l’Italia U21 in trasferta, con dirette su Sky, Rai 2, 20 e Sportitalia.
- UEFA Nations League in primo piano su Sky: Danimarca-Portogallo e Germania-Serbia
- Grande calcio sulla Rai: Armenia-Italia U21 per andare all'Europeo
- Serata su Mediaset 20: Danimarca-Portogallo di Nations League
- Altre proposte: segui le Qualificazioni alla Coppa d'Africa
UEFA Nations League in primo piano su Sky: Danimarca-Portogallo e Germania-Serbia
Sera di grande calcio su Sky Sport 1 con Danimarca-Portogallo, al via alle 20:45, una sfida di alto profilo della Nations League pronta a regalare spettacolo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sul canale Sky Sport Arena appuntamento alle 20:45 con Germania-Serbia, altro incrocio di prestigio tra due nazionali dal grande blasone.
La programmazione di Sky Sport Calcio si apre alle 18:00 con Azerbaigian-Liechtenstein, mentre in prima serata, dalle 20:45, spazio a Diretta Gol per seguire in simultanea tutti i principali aggiornamenti della serata di Nations League.
Grande calcio sulla Rai: Armenia-Italia U21 per andare all’Europeo
Su Rai 2 alle 18:30 riflettori puntati su Armenia-Italia, match valido per le Qualificazioni Europei U21 2027: gli Azzurrini cercano punti pesanti in trasferta per avvicinarsi al traguardo.
Serata su Mediaset 20: Danimarca-Portogallo di Nations League
Il canale 20 propone alle 20:45 Danimarca-Portogallo, una delle gare più attese della UEFA Nations League, imperdibile per chi ama il grande calcio internazionale.
Altre proposte: segui le Qualificazioni alla Coppa d’Africa
Sintonizzandosi su Sportitalia alle 18:00, spazio alle Qualificazioni Coppa d’Africa con Guinea-Kenya, confronto che mette in palio punti fondamentali per la corsa al torneo continentale.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Il calcio in TV oggi, lunedì 28 settembre: c'è Turchia-Italia in Nations League. Dove vedere il match live
Scoprite le migliori partite di lunedì 28 settembre 2026: l’Italia in Nations League...
Il calcio in TV oggi, martedì 29 settembre: big-match Spagna-Croazia in Nations League. Dove vederlo live
Scoprite le migliori partite di martedì 29 settembre 2026: Nations League su Sky e i...
Norvegia-Portogallo, oggi in diretta TV: canale, orario, come vederla gratis e in chiaro
Nations League su Sky e TV8, Serie C e calcio femminile su Sky, amichevole della Laz...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 26 settembre 2026: da Inghilterra-Spagna a Slovenia Scozia
Le migliori partite di sabato 26 settembre 2026: Nations League su Sky e il big matc...
Il calcio in TV oggi, venerdì 25 settembre: l'Italia sfida il Belgio in Nations League. Dove vedere il match in diretta
UEFA Nations League protagonista: Italia-Belgio sulla Rai e doppio Diretta Gol su Sk...
Il calcio in TV oggi, giovedì 24 settembre: parte la Nations League con Olanda-Germania. Dove vederla live
Scoprite le migliori partite di giovedì 24 settembre 2026: Nations League su Sky e O...
Il calcio in TV oggi, martedì 8 settembre: torna la Champions con Real Madrid-Inter. Dove vederla in diretta
Scoprite le migliori partite di martedì 8 settembre 2026: notte di Champions su Sky ...
Stasera in tv (28 settembre): Ilary Blasi svela l'eliminato al Grande Fratello Vip
Cosa vedere stasera in tv? La partita di Nations League (Rai 1) contro il reality di...