Il calcio in TV oggi, giovedì 1 ottobre: Nations League e Italia Under 21, dove vedere i match in diretta Scoprite le migliori partite di giovedì 1 ottobre 2026: dalla Nations League su Sky all'Italia U21 sulla Rai

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

ANSA

CONDIVIDI

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalle sfide di UEFA Nations League agli impegni della Nazionale U21, fino alle Qualificazioni alla Coppa d’Africa. Tra le proposte spiccano big match internazionali e l’Italia U21 in trasferta, con dirette su Sky, Rai 2, 20 e Sportitalia.

UEFA Nations League in primo piano su Sky: Danimarca-Portogallo e Germania-Serbia

Sera di grande calcio su Sky Sport 1 con Danimarca-Portogallo, al via alle 20:45, una sfida di alto profilo della Nations League pronta a regalare spettacolo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sul canale Sky Sport Arena appuntamento alle 20:45 con Germania-Serbia, altro incrocio di prestigio tra due nazionali dal grande blasone.

La programmazione di Sky Sport Calcio si apre alle 18:00 con Azerbaigian-Liechtenstein, mentre in prima serata, dalle 20:45, spazio a Diretta Gol per seguire in simultanea tutti i principali aggiornamenti della serata di Nations League.

Grande calcio sulla Rai: Armenia-Italia U21 per andare all’Europeo

Su Rai 2 alle 18:30 riflettori puntati su Armenia-Italia, match valido per le Qualificazioni Europei U21 2027: gli Azzurrini cercano punti pesanti in trasferta per avvicinarsi al traguardo.

Serata su Mediaset 20: Danimarca-Portogallo di Nations League

Il canale 20 propone alle 20:45 Danimarca-Portogallo, una delle gare più attese della UEFA Nations League, imperdibile per chi ama il grande calcio internazionale.

Altre proposte: segui le Qualificazioni alla Coppa d’Africa

Sintonizzandosi su Sportitalia alle 18:00, spazio alle Qualificazioni Coppa d’Africa con Guinea-Kenya, confronto che mette in palio punti fondamentali per la corsa al torneo continentale.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche