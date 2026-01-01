Trova nel Magazine
Liverpool-Leeds, dove vederla stasera in TV: orario e canale

Scoprite le migliori partite di giovedì 1 gennaio 2026: Premier League su Sky tra Liverpool-Leeds e Sunderland-Man City

Liverpool-Leeds, dove vederla stasera in TV: orario e canale

Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 1 gennaio 2026

La giornata di oggi offre una selezione di grande calcio inglese con quattro sfide di Premier League: dalle storiche Liverpool-Leeds United e Sunderland-Manchester City alle londinesi Crystal Palace-Fulham e Brentford-Tottenham. Una proposta variegata che soddisfa tutti i gusti, distribuita tra Sky Sport 1 e Sky Sport Calcio.

Premier League su Sky: il Manchester City chiude la serata su Sky Sport 1

Sky Sport 1 mette in campo due appuntamenti: alle 18:30 Liverpool-Leeds United, seguita alle 21:00 da Sunderland-Manchester City, per una serata interamente dedicata al grande calcio d’Oltremanica.

Sky Sport Calcio offre la doppia proposta londinese: alle 18:30 Crystal Palace-Fulham, mentre alle 21:00 spazio a Brentford-Tottenham, due sfide ideali per chi vuole vivere l’atmosfera della Premier League.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

