Il calcio in TV oggi, domenica 9 novembre 2025: dove vedere Manchester City-Liverpool e Lione-PSG

Scoprite le migliori partite di domenica 9 novembre 2025: dalla Serie A su DAZN alla Premier League su Sky.

manchester city liverpool calcio in tv
IPA

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In Serie A spiccano Inter-Lazio e Bologna-Napoli su DAZN, con Roma-Udinese visibile anche su Sky. Tra le grandi d’Europa, da non perdere Manchester City-Liverpool in Premier League e, in serata, Olympique Lione-PSG in Ligue 1.

Altre proposte: la Serie A su DAZN guida il palinsesto

Su DAZN la domenica di Serie A si apre alle 12:30 con Atalanta-Sassuolo, prosegue alle 15:00 con un doppio appuntamento, Bologna-Napoli e Genoa-Fiorentina, entra nel vivo alle 18:00 con Roma-Udinese e si chiude alle 20:45 con Inter-Lazio. Completa il quadro la Serie B: alle 15:00 Cesena-Avellino e alle 17:15 Pescara-Monza.

Il vivaio in primo piano su Sportitalia con il campionato Primavera 1: alle 11:00 Atalanta-Napoli e, a seguire, alle 13:00 Roma-Inter.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Roma-Udinese illumina la serata

Su Sky Sport Calcio il programma parte alle 12:30 con la Serie C, Juventus Next Gen-Forlì. Alle 15:00 spazio alla Premier League con Brentford-Newcastle, alle 18:00 la Serie A con Roma-Udinese e in chiusura, alle 20:45, la Ligue 1 con Olympique Lione-PSG.

Su Sky Sport Arena pomeriggio inglese alle 15:00 con Brentford-Newcastle, quindi alle 17:30 la super sfida Inter-Lazio, dove vederla in TV; in serata, alle 20:30, la Serie C con Foggia-Benevento.

Su Sky Sport Mix la domenica si apre alle 12:30 con Juventus Next Gen-Forlì, prosegue alle 14:30 con Union Brescia-Alcione Milano, alle 17:30 spazio alla Bundesliga con Stoccarda-Augsburg e alle 20:30 chiusura con Ternana-Vis Pesaro.

Su Sky Sport Max appuntamento serale di Bundesliga alle 19:30 con Eintracht-Mainz.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

