Frosinone-Lazio, dove vederla in diretta TV: canale, orario, streaming
Scoprite le migliori partite di domenica 9 agosto 2026: Bundesliga 2 su Sky, amichevole italiana su DAZN e Liga Profesional su Sportitalia
Scoprite le migliori partite di calcio in programma domenica 9 agosto 2026. La giornata propone un pomeriggio di Bundesliga 2, una amichevole tra club italiani in serata e una sfida della Liga Profesional per un menù che accontenta tutti i gusti.
- Calcio internazionale su Sky: FC St. Pauli-Greuther Furth in Bundesliga 2
- Altre reti: amichevole italiana e Liga Profesional su DAZN e Sportitalia
Calcio internazionale su Sky: FC St. Pauli-Greuther Furth in Bundesliga 2
Su Sky Sport Calcio alle 13:30 va in onda FC St. Pauli-Greuther Furth, sfida valida per la Bundesliga 2.
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Altre reti: amichevole italiana e Liga Profesional su DAZN e Sportitalia
In serata, su Dazn spazio all’amichevole Frosinone-Lazio, calcio d’inizio alle 20:45.
Su Sportitalia alle 20:00 è in programma San Lorenzo-Huracan, incontro di Liga Profesional.
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