Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Milan-Inter, dove vedere il derby stasera in TV: canale, orario, diretta streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 8 marzo 2026: dalla Serie A su DAZN alla Serie C e alla Ligue 1 su Sky, con la Primavera 1 su Sportitalia

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

allegri
Mediaset Infinity

La giornata di oggi, domenica 8 marzo 2026, offre una vasta scelta di calcio in TV: su DAZN spicca il derby di Milano Milan-Inter, su Sportitalia spazio alla Primavera 1, mentre Sky propone un ricco menù tra Serie C e Ligue 1 con la vetrina serale della Serie A.

Altre proposte: il derby di Milano su DAZN e la Primavera 1 su Sportitalia

DAZN mette in campo una domenica di grande calcio: in Serie A si parte alle 12:30 con Lecce-Cremonese, si prosegue alle 15:00 con Bologna-Verona e Fiorentina-Parma, quindi alle 18:00 tocca a Genoa-Roma, prima del gran finale delle 20:45 con il derby Milan-Inter. C’è spazio anche per la Serie B: alle 15:00 si giocano Catanzaro-Empoli, Frosinone-Sampdoria e Mantova-Juve Stabia, alle 17:15 Carrarese-Palermo e alle 19:30 Pescara-Bari.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Sportitalia la vetrina è tutta per la Primavera 1: alle 11:00 apre Roma-Parma, segue alle 13:00 Inter-Fiorentina e nel pomeriggio, alle 15:00, chiude Cagliari-Monza.

Serie A su Sky Sport Calcio: Genoa-Roma guida la domenica

Su Sky Sport Calcio si comincia alle 12:30 con Forlì-Livorno (Serie C), si prosegue alle 15:00 con Lens-FC Metz (Ligue 1) e si arriva alle 18:00 al piatto forte con Genoa-Roma (Serie A).

Sky Sport Max accende il pomeriggio di Serie C con Trapani-Crotone alle 14:30.

Programmazione intensa anche su Sky Sport 1: alle 12:30 Juventus Next Gen-Vis Pesaro, alle 14:30 Salernitana-Latina e alle 17:30 Sorrento-Benevento (tutte Serie C), con chiusura internazionale alle 20:45 grazie a Olympique Lione-Paris FC (Ligue 1).

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Roma-Juventus, il posticipo stasera in TV: canale, orario, streaming e dove vedere gli altri match di serie A

Roma-Juventus, il posticipo stasera in TV: canale, orario, streaming e dove vedere gli altri match di serie A

Scoprite le migliori partite di domenica 1 marzo 2026: dalla Serie A su DAZN e Sky a...
Antonio Conte Napoli

Napoli-Roma, stasera in TV: dove vederla, orario, diretta streaming del big match della serie A

Scoprite dove vedere le migliori partite di domenica 15 febbraio 2026: dalla Serie A...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 20 febbraio 2026

Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 20 febbraio 2026

Scoprite le migliori partite di venerdì 20 febbraio 2026: dalla Serie A su Dazn alla...
Il calcio in TV oggi (22 febbraio), dove vedere Roma-Cremonese e Milan-Parma

Il calcio in TV oggi (22 febbraio), dove vedere Roma-Cremonese e Milan-Parma

Scoprite le migliori partite di domenica 22 febbraio 2026: Serie A su Sky e DAZN, Pr...
Il calcio in TV oggi, dove vedere Lecce-Lazio in diretta canale, orario, streaming

Il calcio in TV oggi, dove vedere Lecce-Lazio in diretta: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di sabato 24 gennaio 2026: Serie A su Sky e Dazn, Premi...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus

Dalla Serie A su Sky e Dazn al derby di Manchester: tutti i match clou di sabato 17 ...
Luciano Spalletti

Parma-Juventus oggi in Tv: canale, orario e dove vedere tutti i match di serie A

Dalla Serie A su Dazn ai big match di Premier su Sky: tutte le partite di calcio in ...
Luciano Spalletti

Juventus-Lazio oggi in TV: orario e dove vedere in diretta il big match di serie A

Scoprite le migliori partite di domenica 8 febbraio 2026: dalla Serie A su DAZN e Sk...
La Serie A riparte da Parma: dove vedere la partita con il Cagliari (e il calcio gratis)

La Serie A riparte da Parma: dove vedere la partita con il Cagliari (e il calcio gratis)

Tutte le partite in onda venerdì 27 febbraio 2026: sfida di metà classifica al Tardi...

Ford

Guidi, senti, vivi

L’urban SUV che trasforma ogni viaggio in un'esperienza sonora

LEGGI

Personaggi

Fabrizio Gallo

Fabrizio Gallo
Marco Borriello

Marco Borriello
Maurizio Micheli

Maurizio Micheli
Alberto Rimedio

Alberto Rimedio

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963