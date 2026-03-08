Milan-Inter, dove vedere il derby stasera in TV: canale, orario, diretta streaming Scoprite le migliori partite di domenica 8 marzo 2026: dalla Serie A su DAZN alla Serie C e alla Ligue 1 su Sky, con la Primavera 1 su Sportitalia

La giornata di oggi, domenica 8 marzo 2026, offre una vasta scelta di calcio in TV: su DAZN spicca il derby di Milano Milan-Inter, su Sportitalia spazio alla Primavera 1, mentre Sky propone un ricco menù tra Serie C e Ligue 1 con la vetrina serale della Serie A.

DAZN mette in campo una domenica di grande calcio: in Serie A si parte alle 12:30 con Lecce-Cremonese, si prosegue alle 15:00 con Bologna-Verona e Fiorentina-Parma, quindi alle 18:00 tocca a Genoa-Roma, prima del gran finale delle 20:45 con il derby Milan-Inter. C’è spazio anche per la Serie B: alle 15:00 si giocano Catanzaro-Empoli, Frosinone-Sampdoria e Mantova-Juve Stabia, alle 17:15 Carrarese-Palermo e alle 19:30 Pescara-Bari.

Su Sportitalia la vetrina è tutta per la Primavera 1: alle 11:00 apre Roma-Parma, segue alle 13:00 Inter-Fiorentina e nel pomeriggio, alle 15:00, chiude Cagliari-Monza.

Serie A su Sky Sport Calcio: Genoa-Roma guida la domenica

Su Sky Sport Calcio si comincia alle 12:30 con Forlì-Livorno (Serie C), si prosegue alle 15:00 con Lens-FC Metz (Ligue 1) e si arriva alle 18:00 al piatto forte con Genoa-Roma (Serie A).

Sky Sport Max accende il pomeriggio di Serie C con Trapani-Crotone alle 14:30.

Programmazione intensa anche su Sky Sport 1: alle 12:30 Juventus Next Gen-Vis Pesaro, alle 14:30 Salernitana-Latina e alle 17:30 Sorrento-Benevento (tutte Serie C), con chiusura internazionale alle 20:45 grazie a Olympique Lione-Paris FC (Ligue 1).

