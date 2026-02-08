Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Juventus-Lazio oggi in TV: orario e dove vedere in diretta il big match di serie A

Scoprite le migliori partite di domenica 8 febbraio 2026: dalla Serie A su DAZN e Sky alla Premier League su Sky Sport

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Luciano Spalletti
RaiPlay

La giornata di oggi offre una vasta scelta di calcio in TV, con ben 20 appuntamenti tra campionati nazionali e sfide internazionali: dalle emozioni di Sassuolo-Inter e Juventus-Lazio in Serie A fino al fascino di Liverpool-Manchester City in Premier League. Ce n’è davvero per tutti i gusti, tra grandi match, calcio giovanile e categorie professionistiche.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Sassuolo-Inter guida una giornata ricchissima

Sky Sport Calcio propone un palinsesto completo: si parte con Pontedera-Ternana alle 12:30, si prosegue con Brighton-Crystal Palace alle 15:00 e si entra nel vivo con Sassuolo-Inter alle 18:00. In serata spazio alla Ligue 1 con Paris Saint-Germain alle 20:45.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Sui canali principali non manca il grande calcio internazionale: su Sky Sport 1 alle 12:30 c’è Torres-Juventus Next Gen, mentre alle 17:30 va in scena il big match di Premier League Liverpool-Manchester City.

Su Sky Sport Mix pomeriggio tedesco con Bayern Monaco-Hoffenheim alle 17:30, preceduto alle 14:30 dalla Serie C con Triestina-Inter U23.

Non mancano le alternative: su Sky Sport Arena appuntamento con la Bundesliga Colonia-RB Lipsia alle 15:30 e, in serata, Serie C con Vis Pesaro-Forlì alle 20:30. Su Sky Sport Max, invece, alle 14:30 scende in campo la Serie C con Sambenedettese-Perugia.

Altre proposte: la Serie A su DAZN e la Primavera su Sportitalia

DAZN firma il cuore della domenica di Serie A con una sequenza imperdibile: Bologna-Parma alle 12:30 apre il programma, seguito da Lecce-Udinese e Monza-Avellino alle 15:00. Nel tardo pomeriggio riflettori su Sassuolo-Inter alle 18:00, prima del gran finale serale con Juventus-Lazio alle 20:45.

Per chi ama il calcio giovanile e il panorama internazionale, Sportitalia dedica la mattinata e il pomeriggio al campionato Primavera 1 con Cagliari-Inter alle 11:00, Atalanta-Bologna alle 13:00 e Juventus-Verona alle 15:00; chiusura di giornata in Argentina con Huracan-San Lorenzo alle 23:15.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Luciano Spalletti

Il calcio in TV oggi, dove vedere Juventus-Napoli: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 25 gennaio 2026: dalla Serie A su DAZN al b...
Il calcio in TV oggi, dove vedere Lecce-Lazio in diretta canale, orario, streaming

Il calcio in TV oggi, dove vedere Lecce-Lazio in diretta: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di sabato 24 gennaio 2026: Serie A su Sky e Dazn, Premi...
Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming

Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 21 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Co...
Cristian Chivu

Atalanta-Inter, stasera in diretta tv: canale, orario e dove vedere l'altro big match di serie A

Scoprite le migliori partite di domenica 28 dicembre 2025: Serie A su Dazn e Sky, Co...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus

Dalla Serie A su Sky e Dazn al derby di Manchester: tutti i match clou di sabato 17 ...
Il calcio in TV oggi: dove vedere Udinese-Napoli e Milan-Sassuolo in diretta

Il calcio in TV oggi: dove vedere Udinese-Napoli e Milan-Sassuolo in diretta

Scoprite le migliori partite di domenica 14 dicembre 2025: dalla Serie A su Dazn e S...
Cristian Chivu

Inter-Napoli, stasera in TV: canale, orario e diretta streaming del big match della serie A

Le migliori partite di domenica 11 gennaio 2026: Serie A su Dazn e Sky, con Bundesli...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 10 gennaio: da Roma-Sassuolo a Atalanta-Torino

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 10 gennaio: da Roma-Sassuolo a Atalanta-Torino

Scoprite le migliori partite di sabato 10 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Luciano Spalletti

Parma-Juventus oggi in Tv: canale, orario e dove vedere tutti i match di serie A

Dalla Serie A su Dazn ai big match di Premier su Sky: tutte le partite di calcio in ...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Mara Sattei

Mara Sattei
Domenico Marocchi

Domenico Marocchi
Riccardo Chailly

Riccardo Chailly
Lily Collins

Lily Collins

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963