Juventus-Lazio oggi in TV: orario e dove vedere in diretta il big match di serie A
Scoprite le migliori partite di domenica 8 febbraio 2026: dalla Serie A su DAZN e Sky alla Premier League su Sky Sport
La giornata di oggi offre una vasta scelta di calcio in TV, con ben 20 appuntamenti tra campionati nazionali e sfide internazionali: dalle emozioni di Sassuolo-Inter e Juventus-Lazio in Serie A fino al fascino di Liverpool-Manchester City in Premier League. Ce n’è davvero per tutti i gusti, tra grandi match, calcio giovanile e categorie professionistiche.
- Appuntamento con la Serie A su Sky: Sassuolo-Inter guida una giornata ricchissima
- Altre proposte: la Serie A su DAZN e la Primavera su Sportitalia
Appuntamento con la Serie A su Sky: Sassuolo-Inter guida una giornata ricchissima
Sky Sport Calcio propone un palinsesto completo: si parte con Pontedera-Ternana alle 12:30, si prosegue con Brighton-Crystal Palace alle 15:00 e si entra nel vivo con Sassuolo-Inter alle 18:00. In serata spazio alla Ligue 1 con Paris Saint-Germain alle 20:45.
Sui canali principali non manca il grande calcio internazionale: su Sky Sport 1 alle 12:30 c’è Torres-Juventus Next Gen, mentre alle 17:30 va in scena il big match di Premier League Liverpool-Manchester City.
Su Sky Sport Mix pomeriggio tedesco con Bayern Monaco-Hoffenheim alle 17:30, preceduto alle 14:30 dalla Serie C con Triestina-Inter U23.
Non mancano le alternative: su Sky Sport Arena appuntamento con la Bundesliga Colonia-RB Lipsia alle 15:30 e, in serata, Serie C con Vis Pesaro-Forlì alle 20:30. Su Sky Sport Max, invece, alle 14:30 scende in campo la Serie C con Sambenedettese-Perugia.
Altre proposte: la Serie A su DAZN e la Primavera su Sportitalia
DAZN firma il cuore della domenica di Serie A con una sequenza imperdibile: Bologna-Parma alle 12:30 apre il programma, seguito da Lecce-Udinese e Monza-Avellino alle 15:00. Nel tardo pomeriggio riflettori su Sassuolo-Inter alle 18:00, prima del gran finale serale con Juventus-Lazio alle 20:45.
Per chi ama il calcio giovanile e il panorama internazionale, Sportitalia dedica la mattinata e il pomeriggio al campionato Primavera 1 con Cagliari-Inter alle 11:00, Atalanta-Bologna alle 13:00 e Juventus-Verona alle 15:00; chiusura di giornata in Argentina con Huracan-San Lorenzo alle 23:15.
