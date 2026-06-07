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Calcio in TV, dove vedere Grecia-Italia in diretta e la finalissima Italia-Belgio degli Europei Under 17

Scoprite le migliori partite di domenica 7 giugno 2026: da Grecia-Italia sulla Rai a Croazia-Slovenia su Sky, passando per Italia-Belgio U17

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Redazione

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Grecia italia dove vederla
IPA

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: in palinsesto ci sono 8 appuntamenti tra amichevoli internazionali, Europei U17 e Serie C. Tra le proposte da non perdere spiccano Grecia-Italia su Rai 1 alle 20:45, Croazia-Slovenia in prima serata sui canali Sky e Italia-Belgio U17 su Rai Sport.

Grande calcio sulla Rai: Grecia-Italia illumina la prima serata

Su Rai 1 alle 20:45 va in onda Grecia-Italia, Amichevole Internazionale che porta in campo le nazionali in un test di alto profilo.

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Su Rai 2 alle 18:00 spazio alla Serie C con Ascoli-Union Brescia, appuntamento per gli appassionati del calcio italiano.

Su Rai Sport alle 19:00 c’è Italia-Belgio, la finalissima dei Campionati Europei U17 Estonia 2026, un’occasione per seguire i talenti del futuro.

Calcio internazionale su Sky: Croazia-Slovenia in prima serata su Sky Sport 1

Su Sky Sport 1, alle 18:00 è in programma Ascoli-Union Brescia (Serie C), mentre alle 20:45 appuntamento con Croazia-Slovenia (Amichevole Internazionale) per chi vuole vivere la serata nel segno delle nazionali.

Su Sky Sport Calcio, la programmazione si apre alle 15:00 con Liechtenstein-Cipro (Amichevole Internazionale), prosegue alle 18:30 con Danimarca-Ucraina (Amichevole Internazionale) e si chiude alle 20:45 con Croazia-Slovenia (Amichevole Internazionale).

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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