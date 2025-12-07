Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Serie A oggi in TV (7 dicembre), dove vedere Lazio-Bologna e Cagliari-Roma in diretta

Scoprite le migliori partite di domenica 7 dicembre 2025: la Serie A su DAZN con Napoli-Juventus e Lazio-Bologna anche su Sky

Serie A oggi in TV (7 dicembre), dove vedere Lazio-Bologna e Cagliari-Roma in diretta

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: 21 appuntamenti tra Serie A, campionati esteri e calcio giovanile per una domenica ricca di emozioni. Tra le proposte di punta spiccano Napoli-Juventus, il confronto di alta classifica Lazio-Bologna e, in notturna, la sfida argentina Boca Juniors-Racing. Ce n’è per tutti i gusti: dal grande calcio italiano alle sfide di Premier League, Bundesliga e Ligue 1, fino alla Primavera 1.

Altre proposte: la Serie A su DAZN con Napoli-Juventus

DAZN mette al centro la Serie A con un palinsesto serrato: si parte alle 12:30 con Cremonese-Lecce, si prosegue alle 15:00 con Cagliari-Roma e si entra nel vivo alle 18:00 con Lazio-Bologna, prima del grande appuntamento delle 20:45, Napoli-Juventus. Non mancano la Serie B, con Empoli-Palermo alle 15:00, e Sampdoria-Carrarese alle 17:15.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Sportitalia riflettori sulla Primavera 1: alle 11:00 apre Napoli-Fiorentina, seguita alle 13:00 da Cesena-Roma. In tarda serata, alle 23:00, spazio all’Argentina con la Liga Profesional e il classico sudamericano Boca Juniors-Racing.

Serie A e grandi match su Sky: Lazio-Bologna guida la programmazione

Su Sky Sport Calcio il menù è ricco fin dall’ora di pranzo: alle 12:30 Arzignano V.-Inter U23 apre la giornata di Serie C, seguita alle 14:30 da Salernitana-Trapani. In evidenza alle 18:00 la Serie A con Lazio-Bologna.

Sky Sport Mix alterna calcio italiano ed estero: alle 14:30 va in scena Perugia-Ternana per la Serie C, mentre alle 17:30 si viaggia in Inghilterra con Fulham-Crystal Palace dalla Premier League.

Con Sky Sport Max pomeriggio tedesco e poi ancora Italia: alle 15:30 spazio alla Bundesliga con Amburgo-Werder, quindi alle 17:30 nuovamente Serie C con Ravenna-Pontedera.

Su Sky Sport Arena si parte alle 12:30 con Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen per la Serie C, poi alle 15:00 la Premier League propone Brighton-West Ham e alle 17:30 la Bundesliga offre Borussia Dortmund-Hoffenheim.

Sky Sport 1 chiude con un doppio appuntamento serale: alle 17:30 la Serie C con Cavese-Benevento, quindi alle 20:45 riflettori sulla Ligue 1 con Lorient-Lione.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 23 novembre: dove vedere Arsenal-Tottenham in diretta TV

Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 23 novembre: dove vedere Arsenal-Tottenham in diretta TV

Scoprite le migliori partite di domenica 23 novembre 2025: dal derby Inter-Milan su ...
Calcio oggi in Tv - Dove vedere Chelsea Arsenal

Chelsea-Arsenal, oggi in TV: orario e dove vedere in diretta il big-match di Premier League

Scoprite le migliori partite di domenica 30 novembre 2025: dalla Serie A su DAZN al ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 29 novembre: arrivano Milan-Lazio e Roma-Lecce

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 29 novembre: arrivano Milan-Lazio e Roma-Lecce

Scoprite le migliori partite di sabato 29 novembre 2025: dalla Serie A su Dazn e Sky...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di domenica 2 novembre 2025: dove vedere Manchester City-Bournemouth

Il calcio in TV oggi: la programmazione di domenica 2 novembre 2025: dove vedere Manchester City-Bournemouth

Dalla Serie A su Dazn e Sky alle sfide di Premier, Bundesliga e Serie C: tutti gli o...
manchester city liverpool calcio in tv

Il calcio in TV oggi, domenica 9 novembre 2025: dove vedere Manchester City-Liverpool e Lione-PSG

Scoprite le migliori partite di domenica 9 novembre 2025: dalla Serie A su DAZN alla...
Il calcio in TV oggi, lunedì 1 dicembre 2025: grande derby campano in prima serata (e gratis)

Il calcio in TV oggi, lunedì 1 dicembre 2025: grande derby campano in prima serata (e gratis)

Le migliori partite di lunedì 1 dicembre 2025: la Serie A chiude la giornata con Bol...
Il calcio in TV oggi, programmazione di sabato 22 novembre: torna la Serie A con Napoli-Atalanta e Fiorentina-Juventus

Il calcio in TV oggi, programmazione di sabato 22 novembre: torna la Serie A con Napoli-Atalanta e Fiorentina-Juventus

Scoprite le migliori partite di sabato 22 novembre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 ottobre 2025: torna la serie A, da non perdere Monza-Juventus

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 ottobre 2025: torna la serie A, da non perdere Monza-Juventus

Scoprite le migliori partite di sabato 18 ottobre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 7 novembre 2025. Riparte la Serie A: dove vederla

Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 7 novembre 2025. Riparte la Serie A: dove vederla

Le partite in programma oggi, venerdì 7 novembre 2025: dopo le Coppe è già tempo di ...

Ford

Design e tecnologia glamour

Il SUV che si presenta come un abito su misura

LEGGI

Personaggi

Marco Borriello

Marco Borriello
Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi
Claudia Cardinale

Claudia Cardinale
Signora Coriandoli

Signora Coriandoli

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963