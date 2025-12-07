Serie A oggi in TV (7 dicembre), dove vedere Lazio-Bologna e Cagliari-Roma in diretta
Scoprite le migliori partite di domenica 7 dicembre 2025: la Serie A su DAZN con Napoli-Juventus e Lazio-Bologna anche su Sky
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: 21 appuntamenti tra Serie A, campionati esteri e calcio giovanile per una domenica ricca di emozioni. Tra le proposte di punta spiccano Napoli-Juventus, il confronto di alta classifica Lazio-Bologna e, in notturna, la sfida argentina Boca Juniors-Racing. Ce n’è per tutti i gusti: dal grande calcio italiano alle sfide di Premier League, Bundesliga e Ligue 1, fino alla Primavera 1.
Altre proposte: la Serie A su DAZN con Napoli-Juventus
DAZN mette al centro la Serie A con un palinsesto serrato: si parte alle 12:30 con Cremonese-Lecce, si prosegue alle 15:00 con Cagliari-Roma e si entra nel vivo alle 18:00 con Lazio-Bologna, prima del grande appuntamento delle 20:45, Napoli-Juventus. Non mancano la Serie B, con Empoli-Palermo alle 15:00, e Sampdoria-Carrarese alle 17:15.
Su Sportitalia riflettori sulla Primavera 1: alle 11:00 apre Napoli-Fiorentina, seguita alle 13:00 da Cesena-Roma. In tarda serata, alle 23:00, spazio all’Argentina con la Liga Profesional e il classico sudamericano Boca Juniors-Racing.
Serie A e grandi match su Sky: Lazio-Bologna guida la programmazione
Su Sky Sport Calcio il menù è ricco fin dall’ora di pranzo: alle 12:30 Arzignano V.-Inter U23 apre la giornata di Serie C, seguita alle 14:30 da Salernitana-Trapani. In evidenza alle 18:00 la Serie A con Lazio-Bologna.
Sky Sport Mix alterna calcio italiano ed estero: alle 14:30 va in scena Perugia-Ternana per la Serie C, mentre alle 17:30 si viaggia in Inghilterra con Fulham-Crystal Palace dalla Premier League.
Con Sky Sport Max pomeriggio tedesco e poi ancora Italia: alle 15:30 spazio alla Bundesliga con Amburgo-Werder, quindi alle 17:30 nuovamente Serie C con Ravenna-Pontedera.
Su Sky Sport Arena si parte alle 12:30 con Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen per la Serie C, poi alle 15:00 la Premier League propone Brighton-West Ham e alle 17:30 la Bundesliga offre Borussia Dortmund-Hoffenheim.
Sky Sport 1 chiude con un doppio appuntamento serale: alle 17:30 la Serie C con Cavese-Benevento, quindi alle 20:45 riflettori sulla Ligue 1 con Lorient-Lione.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
