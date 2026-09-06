Juventus-Milan, il calcio in TV oggi: canale, orario e dove vedere in streaming il big match della serie A Scoprite le migliori partite di domenica 6 settembre 2026: dalla Serie A su Sky al big match Juventus-Milan su DAZN

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In primo piano la Serie A con sfide decisive, spazio alla Premier League per gli appassionati del grande calcio inglese e una ricca proposta di Serie B, senza dimenticare il calcio giovanile della Primavera.

Serie A e Premier su Sky: Bologna-Sassuolo illumina la serata

Sky Sport Calcio propone un pomeriggio ricco: alle 15:00 spazio alla Premier League con Everton-Manchester United, seguito alle 18:00 dalla Serie A con Bologna-Sassuolo. In chiusura, alle 21:00, approfondimento sul calcio italiano con la Serie C e Union Brescia-Desenzano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sky Sport Max completa il palinsesto del pomeriggio alle 15:00 con la Serie C e Salernitana-Cavese, per un’altra finestra sul calcio che conta.

Altre proposte: la Serie A e la Serie B su DAZN, con la Primavera su Sportitalia

DAZN concentra gran parte della giornata: alle 15:00 doppia finestra di Serie A con Frosinone-Venezia e Parma-Monza, quindi alle 18:00 ancora Serie A con Bologna-Sassuolo e, in serata alle 20:45, il big match Juventus-Milan. Ricchissima anche la Serie B: alle 15:00 in campo Cesena-Mantova, Juve Stabia-Pisa, Modena-Avellino e Virtus Entella-Vicenza; a seguire, alle 17:15, Hellas Verona-Arezzo e in prima serata alle 19:30 Cremonese-Padova.

Sportitalia apre la giornata a notte fonda alle 00:15 con la Liga Profesional argentina e River Plate-Independiente Rivadia, poi spazio al calcio giovanile alle 11:00 con la Primavera 1 e Milan-Juventus, per osservare da vicino i talenti di domani.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche