Juventus-Milan, il calcio in TV oggi: canale, orario e dove vedere in streaming il big match della serie A
Scoprite le migliori partite di domenica 6 settembre 2026: dalla Serie A su Sky al big match Juventus-Milan su DAZN
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In primo piano la Serie A con sfide decisive, spazio alla Premier League per gli appassionati del grande calcio inglese e una ricca proposta di Serie B, senza dimenticare il calcio giovanile della Primavera.
- Serie A e Premier su Sky: Bologna-Sassuolo illumina la serata
- Altre proposte: la Serie A e la Serie B su DAZN, con la Primavera su Sportitalia
Serie A e Premier su Sky: Bologna-Sassuolo illumina la serata
Sky Sport Calcio propone un pomeriggio ricco: alle 15:00 spazio alla Premier League con Everton-Manchester United, seguito alle 18:00 dalla Serie A con Bologna-Sassuolo. In chiusura, alle 21:00, approfondimento sul calcio italiano con la Serie C e Union Brescia-Desenzano.
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Sky Sport Max completa il palinsesto del pomeriggio alle 15:00 con la Serie C e Salernitana-Cavese, per un’altra finestra sul calcio che conta.
Altre proposte: la Serie A e la Serie B su DAZN, con la Primavera su Sportitalia
DAZN concentra gran parte della giornata: alle 15:00 doppia finestra di Serie A con Frosinone-Venezia e Parma-Monza, quindi alle 18:00 ancora Serie A con Bologna-Sassuolo e, in serata alle 20:45, il big match Juventus-Milan. Ricchissima anche la Serie B: alle 15:00 in campo Cesena-Mantova, Juve Stabia-Pisa, Modena-Avellino e Virtus Entella-Vicenza; a seguire, alle 17:15, Hellas Verona-Arezzo e in prima serata alle 19:30 Cremonese-Padova.
Sportitalia apre la giornata a notte fonda alle 00:15 con la Liga Profesional argentina e River Plate-Independiente Rivadia, poi spazio al calcio giovanile alle 11:00 con la Primavera 1 e Milan-Juventus, per osservare da vicino i talenti di domani.
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