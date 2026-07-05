Il calcio in TV oggi, ai Mondiali c'è Brasile-Norvegia: dove vederla in diretta Tv e streaming Scoprite le migliori partite di domenica 5 luglio 2026: Brasile-Norvegia su Rai 1 e Messico-Inghilterra su Dazn

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Scoprite le migliori partite di calcio in programma nella serata di domenica 5 luglio 2026. La giornata offre scelte per tutti i gusti: il richiamo dei Mondiali 2026 con Brasile-Norvegia su Rai 1 alle 22:00 e, per chi ama le notti di grande calcio, su Dazn l’attesa Messico-Inghilterra alle 02:00.

Grande calcio sulla Rai: il Brasile sfida la Norvegia ai Mondiali 2026

Su Rai 1 alle 22:00 va in onda Brasile-Norvegia, appuntamento dei Mondiali 2026 da non perdere.

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Altre proposte: segui i Mondiali 2026 su Dazn

Su Dazn doppio appuntamento con i Mondiali 2026: alle 22:00 Brasile-Norvegia e, a seguire, alle 02:00 Messico-Inghilterra, per una lunga notte di calcio internazionale.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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