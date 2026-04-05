Pisa-Torino, dove vedere il match oggi in diretta e tutto il calcio in TV: orari e programmazione Scoprite le migliori partite di domenica 5 aprile 2026: dalla Serie A su DAZN e Sky alla Ligue 1 in serata

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La giornata di domenica 5 aprile 2026 offre una vasta scelta di partite di calcio in TV, con proposte per tutti i gusti. Tra le sfide di punta spiccano Inter-Roma su DAZN, la doppia occasione per seguire Pisa-Torino su Sky Sport Calcio e DAZN, e il big match di Ligue 1 Monaco-Marsiglia su Sky Sport Calcio. In totale, 14 appuntamenti tra Serie A, Serie B, Bundesliga, Ligue 1, Bundesliga 2, Primavera 1 e Liga Profesional.

Serie A e grande calcio internazionale su Sky: spicca Pisa–Torino

Su Sky Sport Calcio il pomeriggio parte alle 15:00 con Angers-Lione dalla Ligue 1, antipasto perfetto prima del piatto forte di Serie A, Pisa-Torino, alle 18:00. In serata, alle 20:45, chiusura con la sfida di cartello Monaco-Marsiglia.

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Su Sky Sport 1 spazio al calcio tedesco: alle 13:30 si comincia con Schalke-Karlsruhe (Bundesliga 2), poi alle 15:30 Union Berlino-St. Pauli e a seguire alle 17:30 Eintracht Francoforte-Colonia dalla Bundesliga.

Altre proposte: Serie A e Primavera su DAZN e Sportitalia

Su DAZN ricco menù italiano: alle 15:00 Cremonese-Bologna inaugura il pomeriggio di Serie A, seguita alle 17:15 dalla Serie B con Frosinone-Padova. Alle 18:00 torna la A con Pisa-Torino, quindi alle 19:30 ancora cadetteria con Palermo-Avellino. Gran chiusura alle 20:45 con Inter-Roma.

Su Sportitalia la notte si apre alle 03:30 con River Plate-Belgrano dalla Liga Profesional argentina; appuntamento poi con la Primavera 1: alle 11:00 Torino-Cesena e alle 13:00 Genoa-Monza.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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