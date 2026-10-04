Portogallo-Norvegia, la Nations League oggi gratis in TV: orario, canale, dove vederla in chiaro Scoprite le migliori partite di domenica 4 ottobre 2026: Nations League su Sky e TV8, oltre alla Serie C e alla Liga Profesional

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La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalle sfide tra nazionali in UEFA Nations League, al calcio italiano di Serie C, fino alle emozioni della Liga Profesional argentina. Un palinsesto ricco per tutti i gusti, con match di cartello in prima serata e appuntamenti già dal primo pomeriggio.

Le Nazionali protagoniste su Sky: Germania-Grecia e Diretta Gol Nations League

Sulla Sky Sport Calcio, la giornata si apre con la Serie C: Lecco-Union Brescia alle 12:30, seguita da Cosenza-Foggia alle 14:30 e da Reggiana-Spezia alle 17:30. In prima serata, spazio alle nazionali con Diretta Gol UEFA Nations League – 4a giornata alle 20:45 per non perdere nulla del turno in contemporanea.

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Su Sky Sport Max riflettori puntati su Germania-Grecia alle 20:45, una sfida dal grande fascino che accende la serata di Nations League.

Sky Sport Arena propone nel pomeriggio Monopoli-Savoia alle 17:30 per la Serie C, mentre in serata tocca ancora alle nazionali con Portogallo-Norvegia alle 20:45.

Infine, su Sky Sport 1 spazio alla Serie C con Salernitana-Bari alle 20:30, per una prima serata tutta italiana.

Altre proposte: Nations League su TV8 e Liga Profesional su Sportitalia

Su TV8, appuntamento in chiaro con la UEFA Nations League: in prima serata va in onda Portogallo-Norvegia alle 20:45, ideale per chi vuole vivere le emozioni delle nazionali.

La serata sudamericana è su Sportitalia con la Liga Profesional: si parte con Huracan-Aldosivi alle 19:45, per poi proseguire con Talleres-Belgrano alle 22:00, due derby regionali capaci di infiammare il pubblico.

Calcio sulla Rai: la Serie C in prima serata

La Rai Sport dedica la prima serata alla Serie C con Salernitana-Bari alle 20:30, sfida dal sapore classico che promette intensità e grande tifo.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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