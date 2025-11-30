Chelsea-Arsenal, oggi in TV: orario e dove vedere in diretta il big-match di Premier League
Scoprite le migliori partite di domenica 30 novembre 2025: dalla Serie A su DAZN al grande calcio internazionale su Sky
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. Tra le sfide di cartello spiccano Roma-Napoli, l’intensa Atalanta-Fiorentina e un grande classico di Premier come Chelsea-Arsenal.
- Altre proposte: la Serie A su DAZN e la Primavera su Sportitalia
- Appuntamento con la Serie A su Sky: Atalanta-Fiorentina alle 18:00
Altre proposte: la Serie A su DAZN e la Primavera su Sportitalia
Su DAZN vi attende un ricco menù di Serie A: si parte alle 12:30 con Lecce-Torino, nel pomeriggio alle 15:00 spazio a Pisa-Inter, mentre in Serie B alla stessa ora c’è Juve Stabia-Monza. A seguire, alle 17:15, ecco Spezia-Sampdoria, quindi alle 18:00 il big match Atalanta-Fiorentina e, in chiusura, alle 20:45 il confronto ad alta tensione Roma-Napoli.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sulle frequenze di Sportitalia protagonista la Primavera 1: mattinata che si apre alle 11:00 con Cagliari-Juventus e prosegue alle 13:00 con il derby Inter-Milan, due appuntamenti ideali per seguire da vicino i talenti di domani.
Appuntamento con la Serie A su Sky: Atalanta-Fiorentina alle 18:00
Su Sky Sport Calcio programmazione completa tra Italia e grandi campionati europei: alle 12:30 Juventus Next Gen-Perugia dalla Serie C, alle 15:05 riflettori sulla Premier con West Ham-Liverpool, alle 18:00 la Serie A con Atalanta-Fiorentina e, per chiudere, alle 20:45 la Ligue 1 con Lione-Nantes.
Sky Sport 1 alterna Inghilterra e Italia: alle 13:00 va in scena Crystal Palace-Manchester United, mentre in serata, alle 20:30, spazio alla Serie C con Potenza-Casarano.
Sul canale Sky Sport Arena triplo appuntamento: alle 12:30 Rimini-Torres, alle 14:30 Atalanta U23-Siracusa e alle 17:30 un classico di Premier League come Chelsea-Arsenal, per un pomeriggio a tinte inglesi.
La vetrina internazionale di Sky Sport Mix porta in evidenza la Germania: alle 13:30 Elversberg-Darmstadt, alle 17:30 Eintracht Francoforte-VfL Wolfsburg e alle 19:30 Friburgo-Mainz, tra Zweite e Bundesliga.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Lo sport in TV oggi, domenica 30 novembre 2025: dove vedere Lituania-Italia e il GP Qatar
Più di trenta appuntamenti per tutti i gusti: Serie A su Dazn con Roma-Napoli, GP Qa...
Il calcio in TV oggi, programmazione di sabato 22 novembre: torna la Serie A con Napoli-Atalanta e Fiorentina-Juventus
Scoprite le migliori partite di sabato 22 novembre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn...
Il calcio in TV oggi, domenica 9 novembre 2025: dove vedere Manchester City-Liverpool e Lione-PSG
Scoprite le migliori partite di domenica 9 novembre 2025: dalla Serie A su DAZN alla...
Il calcio in TV oggi, domenica 26 ottobre 2025: dove vedere Fiorentina-Bologna e Aston Villa-Manchester City
Scoprite le migliori partite di domenica 26 ottobre 2025: dalla Serie A su DAZN alle...
Lo sport in TV oggi, sabato 22 novembre: dalla Formula 1 a Las Vegas, alla Premier League con Newcastle-Manchester City
Dal GP di Las Vegas alla Premier League con tante partite, passando per lo slalom di...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 1 novembre: dove vedere Napoli-Como in diretta TV
Scoprite le migliori partite di sabato 1 novembre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 23 novembre: dove vedere Arsenal-Tottenham in diretta TV
Scoprite le migliori partite di domenica 23 novembre 2025: dal derby Inter-Milan su ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 8 novembre: la serie A torna con Juventus-Torino e Lecce-Verona
Scoprite le migliori partite di sabato 8 novembre 2025: dalla Serie A su DAZN e Sky ...