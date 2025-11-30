Trova nel Magazine
Chelsea-Arsenal, oggi in TV: orario e dove vedere in diretta il big-match di Premier League

Scoprite le migliori partite di domenica 30 novembre 2025: dalla Serie A su DAZN al grande calcio internazionale su Sky

Calcio oggi in Tv - Dove vedere Chelsea Arsenal
IPA

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. Tra le sfide di cartello spiccano Roma-Napoli, l’intensa Atalanta-Fiorentina e un grande classico di Premier come Chelsea-Arsenal.

Altre proposte: la Serie A su DAZN e la Primavera su Sportitalia

Su DAZN vi attende un ricco menù di Serie A: si parte alle 12:30 con Lecce-Torino, nel pomeriggio alle 15:00 spazio a Pisa-Inter, mentre in Serie B alla stessa ora c’è Juve Stabia-Monza. A seguire, alle 17:15, ecco Spezia-Sampdoria, quindi alle 18:00 il big match Atalanta-Fiorentina e, in chiusura, alle 20:45 il confronto ad alta tensione Roma-Napoli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Sulle frequenze di Sportitalia protagonista la Primavera 1: mattinata che si apre alle 11:00 con Cagliari-Juventus e prosegue alle 13:00 con il derby Inter-Milan, due appuntamenti ideali per seguire da vicino i talenti di domani.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Atalanta-Fiorentina alle 18:00

Su Sky Sport Calcio programmazione completa tra Italia e grandi campionati europei: alle 12:30 Juventus Next Gen-Perugia dalla Serie C, alle 15:05 riflettori sulla Premier con West Ham-Liverpool, alle 18:00 la Serie A con Atalanta-Fiorentina e, per chiudere, alle 20:45 la Ligue 1 con Lione-Nantes.

Sky Sport 1 alterna Inghilterra e Italia: alle 13:00 va in scena Crystal Palace-Manchester United, mentre in serata, alle 20:30, spazio alla Serie C con Potenza-Casarano.

Sul canale Sky Sport Arena triplo appuntamento: alle 12:30 Rimini-Torres, alle 14:30 Atalanta U23-Siracusa e alle 17:30 un classico di Premier League come Chelsea-Arsenal, per un pomeriggio a tinte inglesi.

La vetrina internazionale di Sky Sport Mix porta in evidenza la Germania: alle 13:30 Elversberg-Darmstadt, alle 17:30 Eintracht Francoforte-VfL Wolfsburg e alle 19:30 Friburgo-Mainz, tra Zweite e Bundesliga.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

