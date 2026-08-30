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Il calcio in TV oggi, dove vedere Cagliari-Inter e Napoli-Como in diretta: orario, canale, streaming

Dalla Serie A su DAZN alla Premier League su Sky: tutti gli orari di domenica 30 agosto 2026

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Il calcio in TV oggi, dove vedere Cagliari-Inter e Napoli-Como in diretta: orario, canale, streaming

Domenica 30 agosto 2026 offre una ricca scelta di partite di calcio, tra sfide nazionali e internazionali: dalla Serie A che illumina la serata, alla Premier League e alla Bundesliga su Sky, senza dimenticare la Serie B e il calcio Primavera su Sportitalia. Un menù completo per tutti i gusti, con appuntamenti dal mattino alla notte.

Altre proposte: la Serie A su DAZN e il Primavera su Sportitalia

Su DAZN la Serie A guida la domenica: alle 18:30 si parte con Napoli-Como, poi in prima serata, alle 20:45, doppio appuntamento con Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Spazio importante anche alla Serie B con le gare delle 19:00, Arezzo-Palermo e Mantova-Empoli, e il turno delle 21:00 che propone Benevento-Sudtirol e Pisa-Catanzaro.

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Calcio non-stop su Sportitalia: nella notte, alle 02:30, dalla Liga Profesional argentina va in scena Independiente Rivadavia-Racing; quindi il campionato Primavera 1 con Atalanta-Roma alle 11:00 e Cesena-Milan alle 16:45.

Appuntamento internazionale su Sky: Premier e Bundesliga su Sky Sport Mix

Su Sky Sport Mix doppia proposta dall’estero: alle 15:00 la Premier League con Leeds-Brentford e, a seguire alle 17:30, la Bundesliga con FC Augsburg-Schalke 04.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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