Inter-Parma, oggi in TV: dove vederla, orario, diretta streaming e festa Scudetto
Scoprite le migliori partite di domenica 3 maggio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN al calcio internazionale su Sportitalia
La giornata di domenica 3 maggio 2026 offre 17 appuntamenti calcistici: un palinsesto ricco per tutti i gusti, tra cui spiccano Juventus-Verona in Serie A, Manchester United-Liverpool in Premier League e Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund in Bundesliga.
- Appuntamento con la Serie A su Sky: Juventus-Verona illumina la serata
- Altre proposte: la Serie A su DAZN e il calcio internazionale su Sportitalia
- Grande calcio sulla Rai: Juventus Next Gen-Vis Pesaro chiude la serata
Appuntamento con la Serie A su Sky: Juventus-Verona illumina la serata
Su Sky Sport Calcio giornata intensa: alle 13:00 Manchester City-Liverpool (FA Women’s Super League), alle 15:00 Bournemouth-Crystal Palace (Premier League), alle 18:00 spazio alla Serie A con Juventus-Verona, chiusura alle 20:45 con la Serie C Juventus Next Gen-Vis Pesaro.
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Su Sky Sport Max doppio appuntamento con la Premier League: alle 16:30 Manchester United-Liverpool, a seguire alle 20:00 Aston Villa-Tottenham.
Su Sky Sport Mix si parte alle 17:30 con la Bundesliga Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund, mentre alle 20:45 spazio alla Ligue 1 con Lione-Rennes.
Su Sky Sport 1 alle 13:00 va in scena la FA Women’s Super League con Manchester City-Liverpool.
Su Sky Sport Arena pomeriggio di Zweite Bundesliga alle 13:30 con Elversberg-SC Paderborn.
Altre proposte: la Serie A su DAZN e il calcio internazionale su Sportitalia
Su DAZN domenica di grande Serie A: si parte alle 12:30 con Bologna-Cagliari, proseguendo alle 15:00 con Sassuolo-Milan; alle 18:00 riflettori su Juventus-Verona e chiusura alle 20:45 con Inter-Parma, la gara che potrebbe assegnare ufficialmente lo Scudetto. Ai nerazzurri, infatti, basterà non perdere a San Siro per festeggiare la vittoria matematica del campionato.
Su Sportitalia spazio ai giovani e al Sud America: alle 11:00 Juventus-Frosinone (Primavera 1) apre la giornata, seguito alle 13:00 da Atalanta-Fiorentina (Primavera 1). In nottata, alle 23:30, dal campionato argentino la sfida River Plate-Atletico Tucuman (Liga Profesional).
Grande calcio sulla Rai: Juventus Next Gen-Vis Pesaro chiude la serata
Su Rai Sport appuntamento alle 20:45 con la Serie C: Juventus Next Gen-Vis Pesaro.
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