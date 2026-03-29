Francia-Colombia, stasera in TV: dove vedere l'amichevole gratis e in chiaro Dall’amichevole Francia-Colombia su Sportitalia alla Serie C su Sky: tutti gli appuntamenti di domenica 29 marzo 2026

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La giornata di oggi, domenica 29 marzo 2026, offre una ricca scelta di calcio in TV con 9 appuntamenti tra amichevoli internazionali, Serie C e Serie D: tra le proposte spiccano Francia-Colombia su Sportitalia, la sfida di Serie C Inter U23-Trento su Sky Sport 1 e il match di Serie D Folgore Caratese-Caldiero Terme su Sportitalia.

Altre proposte: amichevole Francia-Colombia su Sportitalia

Su Sportitalia il pomeriggio si apre alle 15:00 con Folgore Caratese-Caldiero Terme (Serie D). In serata, alle 21:00, spazio alle nazionali con Francia-Colombia (amichevole).

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Calcio su Sky: la Serie C in primo piano tra Benevento-Cosenza e Inter U23-Trento

Su Sky Sport Calcio la giornata si apre alle 12:30 con Benevento-Cosenza, mentre in serata alle 20:30 è in programma Gubbio-Ravenna.

Su Sky Sport 1 appuntamento alle 12:35 con Inter U23-Trento.

Su Sky Sport Mix doppio incontro: alle 14:30 L.R. Vicenza-Union Brescia e alle 17:30 Campobasso-Guidonia Montecelio.

Su Sky Sport Arena due sfide di giornata: alle 14:30 Vicenza-Union Brescia e alle 17:30 Cittadella-Lecco.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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