Sudafrica-Canada, Mondiali 2026 gratis in TV: orario, streaming, dove vedere in chiaro il primo match dei sedicesimi di finale Scoprite le migliori partite di domenica 28 giugno 2026: Mondiali 2026 tra Rai 1 e Dazn in prima serata

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Dopo la scorpacciata di partite delle ultime due settimane, la giornata di oggi – domenica 28 giugno 2026 offre un’unica scelta riguardo ai Mondiali di calcio 2026.

Grande calcio sulla Rai: Sudafrica-Canada ai Mondiali 2026 (oggi 28 giugno)

Sulla Rai 1 alle 21:00 va in onda Sudafrica-Canada, sfida dei Mondiali 2026 che accende la prima serata dell’ammoraglia della tv pubblica. L’incontro è valido per i sedicesimi di finale ed è il primo match della fase a eliminazione diretta del torneo che si sta disputando in Usa, Canada e Messico. Il collegamento su Rai 1 inizierà alle ore 20.35 con il prepartita curato da Paola Ferrari e dai suoi ospiti. L’incontro sarà disponibile anche su Dazn, per gli abbonati alla piattaforma. Per lasciar spazio al match non andrà in onda la consueta puntata di Affari Tuoi di Stefano De Martino.

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Mondiali in Tv: le partite in programma domani

Domani, lunedì 29 giugno, sono in programma altre due partite nel tabellone dei sedicisimi di finale. Si partirà con Brasile-Giappone alle ore 19 (diretta tv su Rai 1 e Dazn), mentre alle ore 23 su Danz andrà in onda Germania-Paraguay.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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