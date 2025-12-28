Atalanta-Inter, stasera in diretta tv: canale, orario e dove vedere l'altro big match di serie A Scoprite le migliori partite di domenica 28 dicembre 2025: Serie A su Dazn e Sky, Coppa d'Africa su Sportitalia e Premier League su Sky

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: 11 eventi tra Serie A, Coppa d’Africa e Premier League. Dalla Serie A con Milan-Verona e il big match Atalanta-Inter, al cammino della Coppa d’Africa con sfide come Costa d’Avorio-Camerun, fino al calcio inglese con Crystal Palace-Tottenham, ce n’è per tutti i gusti.

Su Sportitalia il pomeriggio è interamente dedicato alla Coppa d’Africa: si parte alle 13:30 con Gabon-Mozambico, si prosegue alle 16:00 con Guinea Equatoriale-Sudan, alle 18:30 spazio a Algeria-Burkina Faso, prima del gran finale delle 21:00 con Costa d’Avorio-Camerun.

Su Dazn appuntamento con la Serie A fin dal lunch match delle 12:30 con Milan-Verona, poi alle 15:00 tocca a Cremonese-Napoli. In serata, alle 18:00, ecco Bologna-Sassuolo, mentre alle 20:45 il palcoscenico è per Atalanta-Inter.

Su Sky Sport Calcio doppio appuntamento: alle 15:00 spazio alla Premier League con Sunderland-Leeds United, mentre alle 18:00 riflettori sulla Serie A con Bologna-Sassuolo.

Su Sky Sport Max, alle 17:30, la Premier League propone Crystal Palace-Tottenham, per un pomeriggio di grande intensità dal calcio inglese.

