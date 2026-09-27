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Norvegia-Portogallo, oggi in diretta TV: canale, orario, come vederla gratis e in chiaro

Nations League su Sky e TV8, Serie C e calcio femminile su Sky, amichevole della Lazio su Sportitalia

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Norvegia-Portogallo, oggi in diretta TV: canale, orario, come vederla gratis e in chiaro

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalle sfide tra nazionali in UEFA Nations League, ai match di Serie C, passando per il grande calcio femminile internazionale e un’amichevole di prestigio. Un palinsesto ricco, capace di soddisfare tutti i gusti: serata di nazionali, pomeriggio di calcio italiano e un derby inglese al femminile.

Grande serata di nazionali su Sky: Norvegia-Portogallo guida la Nations League

Su Sky Sport 1, appuntamento di cartello alle 20:45 con UEFA Nations League: riflettori puntati su Norvegia-Portogallo, il match che impreziosisce la prima serata.

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Sky Sport Calcio apre presto con la Serie C: alle 12:30 in campo Casertana-Catania. Nel pomeriggio, alle 15:00, spazio alle nazionali con Lituania-Azerbaigian, mentre la formula multischermo di Diretta Gol accompagna gli appassionati con finestre sui campi alle 18:00 e alle 20:45.

Sui canali dedicati alla Serie C, Sky Sport Max propone due sfide: alle 17:30 Vis Pesaro-Guidonia Montecelio e in serata, alle 20:30, Pescara-Spezia, per una domenica completa tra lotta promozione e ambizioni di alta classifica.

Non manca il grande calcio femminile internazionale: su Sky Sport Mix alle 17:30 va in scena Chelsea-Arsenal, super sfida della FA Women’s Super League. Inoltre, su Sky Sport Arena alle 17:30 riflettori sulla Serie C con Perugia-Reggiana.

Altre proposte: segui la Nations League e l’amichevole della Lazio

In chiaro su TV8 alle 20:35 appuntamento con UEFA Nations League e il big match Norvegia-Portogallo, ideale anche per chi preferisce la visione free in prima serata.

Pomeriggio di calcio italiano su Sportitalia alle 15:00 con l’amichevole Lazio-Arezzo, un test utile per valutare condizione e nuove soluzioni tattiche.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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