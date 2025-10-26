Il calcio in TV oggi, domenica 26 ottobre 2025: dove vedere Fiorentina-Bologna e Aston Villa-Manchester City Scoprite le migliori partite di domenica 26 ottobre 2025: dalla Serie A su DAZN alle sfide internazionali su Sky e il Clásico su Italia 1

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. Tra le proposte di punta spiccano Lazio-Juventus, il Clásico Real Madrid-Barcellona e, in Serie A, Fiorentina-Bologna.

Altre proposte: la Serie A su DAZN illumina la domenica

Su Dazn, la Serie A apre alle 12:30 con Torino-Genoa; nel pomeriggio, alle 15:00, doppio appuntamento con Verona-Cagliari e Sassuolo-Roma, prima di Fiorentina-Bologna alle 18:00 e del grande incrocio serale Lazio-Juventus alle 20:45. Spazio anche alla Serie B con Padova-Juve Stabia alle 15:00 e Bari-Mantova alle 17:15.

Sul fronte giovanile, Sportitalia dedica la mattinata e il primo pomeriggio alla Primavera 1: Juventus-Lazio alle 11:00 e Fiorentina-Atalanta alle 13:00.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Fiorentina-Bologna alle 18:00

Su Sky Sport 1, riflettori puntati sulla Serie A con Fiorentina-Bologna alle 18:00.

Programmazione ricca su Sky Sport Calcio: si parte alle 12:30 con la Serie C Trapani-Audace Cerignola, poi Premier League alle 15:00 con Aston Villa-Manchester City, quindi ancora Serie A con Fiorentina-Bologna alle 18:00 e chiusura in Ligue 1 alle 20:45 con Lione-Strasburgo.

Su Sky Sport Max, Premier League con Arsenal-Crystal Palace alle 15:00 e Everton-Tottenham alle 17:30.

La Bundesliga anima il pomeriggio di Sky Sport Mix con Bayer Leverkusen-Friburgo alle 15:30 e Stoccarda-Mainz alle 17:30.

Su Sky Sport Arena, appuntamento alle 17:30 con la Serie C Pianese-Ravenna e, alle 20:45, con la Ligue 1 Olympique Lione-RC Strasburgo Alsazia.

Grande calcio su Mediaset: il Clásico su Italia 1

Su Italia 1, LaLiga propone il Clásico Real Madrid-Barcellona alle 16:00.

