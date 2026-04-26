Milan-Juventus, oggi in TV: canale, orario, dove vederla in streaming
Dalla Serie A su DAZN e Sky al calcio internazionale su Sky, passando per la Primavera 1 su Sportitalia e la Serie C su Rai: tutti gli orari di domenica 26 aprile 2026
La giornata di domenica 26 aprile 2026 offre una vasta scelta di partite di calcio, con oltre dieci appuntamenti tra campionati nazionali e internazionali: c’è spazio per tutti i gusti, dalla Serie A alla Serie C, fino alla Primavera 1 e ai principali tornei europei. Tra le proposte di spicco: Milan-Juventus, Torino-Inter e il meglio della Primavera 1.
- Altre proposte: grande Serie A su DAZN con Milan-Juventus
- Serie A su Sky: Torino-Inter guida la giornata
- Grande calcio sulla Rai: Arezzo-Torres in diretta nel pomeriggio
Altre proposte: grande Serie A su DAZN con Milan-Juventus
Su DAZN domenica si parte alle 12:30 con Fiorentina-Sassuolo, si prosegue alle 15:00 con Genoa-Como e alle 18:00 con Torino-Inter, fino al gran finale delle 20:45 con Milan-Juventus.
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Per chi ama il vivaio, Sportitalia propone il campionato Primavera 1 con Lecce-Verona alle 11:00, Milan-Cagliari alle 13:00 e Frosinone-Lazio alle 15:00.
Serie A su Sky: Torino-Inter guida la giornata
Sul canale Sky Sport 1 riflettori puntati su Torino-Inter alle 18:00, appuntamento di cartello della Serie A.
Sky Sport Calcio apre alle 14:30 con Arezzo-Torres di Serie C, prosegue alle 18:00 con Torino-Inter e chiude in serata alle 20:45 con la Ligue 1, Olympique Marsiglia-Nizza.
Su Sky Sport Mix spazio al calcio tedesco con Paderborn-Schalke alle 13:30 e Stoccarda-Werder Brema alle 15:30, quindi torna la Serie C alle 18:00 con Trapani-Siracusa.
Sky Sport Max propone alle 18:00 Atalanta U23-Catania, sfida di Serie C.
Grande calcio sulla Rai: Arezzo-Torres in diretta nel pomeriggio
Su Rai Sport il pomeriggio si accende alle 14:30 con Arezzo-Torres, incontro valido per la Serie C.
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