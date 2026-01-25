Il calcio in TV oggi, dove vedere Juventus-Napoli: canale, orario, streaming Scoprite le migliori partite di domenica 25 gennaio 2026: dalla Serie A su DAZN al big match Juventus-Napoli anche su Sky

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio con 22 incontri tra Serie A, Premier League, Serie B, Serie C, Primavera 1, Ligue 1 e Bundesliga: dalle sfide di vertice in Serie A come Juventus-Napoli e Roma-Milan, fino al fascino della Premier League con Arsenal-Manchester United. Ce n’è davvero per tutti i gusti, tra calcio italiano e grandi appuntamenti internazionali.

Serie A protagonista su Sky: attesa per Juventus-Napoli

Sky Sport Calcio apre la domenica con la Serie C: alle 12:30 Team Altamura-Atalanta U23, seguita alle 14:30 da Catania-Cosenza. Riflettori poi sulla Serie A alle 18:00 con il big match Juventus-Napoli, prima di chiudere in serata alle 20:45 con la Ligue 1 e Lille-Strasburgo.

Su Sky Sport 1, calcio no-stop: alle 12:30 la Serie C con Arezzo-Juventus Next Gen, alle 15:00 spazio alla Premier League con Crystal Palace-Chelsea, quindi alle 18:00 il grande classico inglese Arsenal-Manchester United.

Sky Sport Arena propone Premier League con Newcastle-Aston Villa alle 15:00 e, a seguire, alle 17:30 un’altra visione di Arsenal-Manchester United.

Su Sky Sport Max doppio appuntamento internazionale: alle 15:00 c’è Premier League con Newcastle-Aston Villa, mentre alle 17:30 spazio alla Bundesliga con Friburgo-Colonia.

Sky Sport Mix alterna Premier League e Serie C: alle 15:00 in campo Brentford-Nottingham Forest, poi alle 17:30 la terza serie italiana con Pineto-Campobasso.

Altre proposte: Serie A e Serie B su DAZN, Primavera 1 su Sportitalia

Su DAZN la domenica di Serie A inizia alle 12:30 con Sassuolo-Cremonese, continua alle 15:00 con il doppio appuntamento Atalanta-Parma e Genoa-Bologna, prosegue alle 18:00 con Juventus-Napoli e si chiude alle 20:45 con il posticipo Roma-Milan. In Serie B, alle 15:00 va in scena Sudtirol-Padova, mentre alle 17:15 tocca a Catanzaro-Sampdoria.

Sportitalia dedica la mattinata al campionato Primavera 1: si parte alle 11:00 con Juventus-Napoli e si prosegue alle 13:00 con Cremonese-Lecce, due incroci che promettono intensità e talento.

