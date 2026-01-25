Il calcio in TV oggi, dove vedere Juventus-Napoli: canale, orario, streaming
Scoprite le migliori partite di domenica 25 gennaio 2026: dalla Serie A su DAZN al big match Juventus-Napoli anche su Sky
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio con 22 incontri tra Serie A, Premier League, Serie B, Serie C, Primavera 1, Ligue 1 e Bundesliga: dalle sfide di vertice in Serie A come Juventus-Napoli e Roma-Milan, fino al fascino della Premier League con Arsenal-Manchester United. Ce n’è davvero per tutti i gusti, tra calcio italiano e grandi appuntamenti internazionali.
- Serie A protagonista su Sky: attesa per Juventus-Napoli
- Altre proposte: Serie A e Serie B su DAZN, Primavera 1 su Sportitalia
Serie A protagonista su Sky: attesa per Juventus-Napoli
Sky Sport Calcio apre la domenica con la Serie C: alle 12:30 Team Altamura-Atalanta U23, seguita alle 14:30 da Catania-Cosenza. Riflettori poi sulla Serie A alle 18:00 con il big match Juventus-Napoli, prima di chiudere in serata alle 20:45 con la Ligue 1 e Lille-Strasburgo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Sky Sport 1, calcio no-stop: alle 12:30 la Serie C con Arezzo-Juventus Next Gen, alle 15:00 spazio alla Premier League con Crystal Palace-Chelsea, quindi alle 18:00 il grande classico inglese Arsenal-Manchester United.
Sky Sport Arena propone Premier League con Newcastle-Aston Villa alle 15:00 e, a seguire, alle 17:30 un’altra visione di Arsenal-Manchester United.
Su Sky Sport Max doppio appuntamento internazionale: alle 15:00 c’è Premier League con Newcastle-Aston Villa, mentre alle 17:30 spazio alla Bundesliga con Friburgo-Colonia.
Sky Sport Mix alterna Premier League e Serie C: alle 15:00 in campo Brentford-Nottingham Forest, poi alle 17:30 la terza serie italiana con Pineto-Campobasso.
Altre proposte: Serie A e Serie B su DAZN, Primavera 1 su Sportitalia
Su DAZN la domenica di Serie A inizia alle 12:30 con Sassuolo-Cremonese, continua alle 15:00 con il doppio appuntamento Atalanta-Parma e Genoa-Bologna, prosegue alle 18:00 con Juventus-Napoli e si chiude alle 20:45 con il posticipo Roma-Milan. In Serie B, alle 15:00 va in scena Sudtirol-Padova, mentre alle 17:15 tocca a Catanzaro-Sampdoria.
Sportitalia dedica la mattinata al campionato Primavera 1: si parte alle 11:00 con Juventus-Napoli e si prosegue alle 13:00 con Cremonese-Lecce, due incroci che promettono intensità e talento.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Il calcio in TV oggi: dove vedere Udinese-Napoli e Milan-Sassuolo in diretta
Scoprite le migliori partite di domenica 14 dicembre 2025: dalla Serie A su Dazn e S...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus
Dalla Serie A su Sky e Dazn al derby di Manchester: tutti i match clou di sabato 17 ...
Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming
Scoprite le migliori partite di domenica 21 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Co...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 18 gennaio 2026: da Torino-Roma a Milan-Lecce
Scoprite le migliori partite di domenica 18 gennaio 2026: dalla Serie A su Dazn e Sk...
Chelsea-Arsenal, oggi in TV: orario e dove vedere in diretta il big-match di Premier League
Scoprite le migliori partite di domenica 30 novembre 2025: dalla Serie A su DAZN al ...
Atalanta-Cagliari, stasera in diretta TV: dove vederla, Sky o Dazn, orario, streaming
Dove vedere il calcio in TV sabato 13 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Premier ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 3 gennaio: da Juventus-Lecce ad Atalanta-Roma
Scoprite le migliori partite di sabato 3 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN a...
Inter-Napoli, stasera in TV: canale, orario e diretta streaming del big match della serie A
Le migliori partite di domenica 11 gennaio 2026: Serie A su Dazn e Sky, con Bundesli...