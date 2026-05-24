Torino-Juventus, il derby oggi in TV: canale, orario e dove vedere il big match di B in chiaro Scoprite le migliori partite di domenica 24 maggio 2026: la Serie A su DAZN, Torino-Juventus anche su Sky e Premier League nel pomeriggio

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La giornata di domenica 24 maggio 2026 offre una ricca scelta di partite di calcio: dalla Serie A che anima pomeriggio e serata, alla Serie B e Serie C, fino alla Premier League. Tra le proposte da non perdere spiccano Torino-Juventus, la Diretta Gol Premier League – 38a giornata e Catanzaro-Monza trasmessa su più canali.

Altre proposte: la Serie A su DAZN guida la domenica

Su DAZN la Serie A occupa l’intera giornata: alle 15:00 Parma-Sassuolo, alle 18:00 Napoli-Udinese e, alle 20:45, cinque sfide in contemporanea con Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. A completare il quadro, alle 20:00 spazio alla Serie B con Catanzaro-Monza.

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Su Sportitalia c’è la Primavera 1: alle 18:30 appuntamento con Fiorentina-Bologna.

In chiaro su TV8, alle 20:00, va in onda la Serie B con Catanzaro-Monza.

Appuntamento con la Serie A su Sky: spicca Torino-Juventus

Su Sky Sport Calcio doppio appuntamento: alle 17:00 la Premier League con Crystal Palace-Arsenal; in serata, alle 20:45, la Serie A propone Torino-Juventus.

Su Sky Sport 1 si parte alle 17:00 con Diretta Gol Premier League – 38a giornata, per poi proseguire alle 20:00 con la Serie B e Catanzaro-Monza.

Su Sky Sport Mix, alle 20:00, spazio alla Serie C con Ascoli-Catania.

In seconda serata, su Sky Sport Max, alle 21:00, la Serie C propone Salernitana-Union Brescia.

Grande calcio sulla Rai: la Serie C in prima serata

Su Rai Sport appuntamento alle 21:00 con la Serie C: Salernitana-Union Brescia.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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