Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 23 novembre: dove vedere Arsenal-Tottenham in diretta TV

Scoprite le migliori partite di domenica 23 novembre 2025: dal derby Inter-Milan su Dazn a Lazio-Lecce su Sky

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 23 novembre: dove vedere Arsenal-Tottenham in diretta TV

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dal grande derby di Serie A Inter-Milan alla sfida dell’Olimpico Lazio-Lecce, passando per il North London derby Arsenal-Tottenham e per la Bundesliga con Lipsia-Werder. Un palinsesto ricchissimo che abbraccia Serie A, Serie B, Serie C, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Primavera 1 e Liga Profesional: ce n’è davvero per tutti i gusti.

Altre proposte: il derby di Milano e la Serie A su Dazn

Su Dazn la domenica di Serie A si accende fin dal lunch match delle 12:30 con Verona-Parma, prosegue alle 15:00 con Cremonese-Roma e vive un antipasto serale alle 18:00 con Lazio-Lecce. In prima serata, alle 20:45, riflettori puntati sul grande derby con Inter-Milan. Nel pomeriggio spazio anche alla Serie B: alle 15:00 Mantova-Spezia e Modena-Sudtirol, mentre alle 17:15 la giornata cadetta continua con Monza-Cesena.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Sportitalia la programmazione apre allo scoccare della mezzanotte con la Liga Profesional e Boca Juniors-Talleres (00:00). Al mattino spazio al campionato Primavera 1 con due incroci di grande tradizione: alle 11:00 Inter-Torino e alle 13:00 Genoa-Sassuolo.

Serie A e grandi campionati su Sky: Lazio-Lecce e Premier da non perdere

Su Sky Sport Calcio il menu è ricco e variegato: si parte alle 12:30 con la Serie C e Cavese-Atalanta U23, si prosegue alle 14:30 con Union Brescia-L.R. Vicenza, poi alle 18:00 spazio alla Serie A con Lazio-Lecce. La serata si chiude alle 20:45 con la Ligue 1 e Lille-Paris Fc.

Su Sky Sport Mix pomeriggio a tinte Bundesliga: alle 15:30 in campo Lipsia-Werder, mentre alle 17:30 tocca a St. Pauli-Union per un’altra sfida ad alta intensità.

Su Sky Sport 1 si comincia alle 12:30 con la Serie C e Trento-Inter U23, si vola poi in Premier League con Leeds-Aston Villa alle 15:00 e con il derby di Londra Arsenal-Tottenham alle 17:30; in serata, alle 20:30, ritorno alla Serie C con Lecco-Cittadella.

Su Sky Sport Arena due appuntamenti di Serie C: alle 14:30 Ascoli-Arezzo e alle 17:30 Salernitana-Potenza, per un pomeriggio dedicato alle sfide dei gironi.

Su Sky Sport Max la serata si tinge ancora di Serie C con il calcio d’inizio alle 20:30 di Sambenedettese-Pineto.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Lo sport in TV oggi, domenica 23 novembre 2025: Italia-Spagna per la storia, dove vederla in TV

Lo sport in TV oggi, domenica 23 novembre 2025: Italia-Spagna per la storia, dove vederla in TV

Dalla finale di Coppa Davis Italia-Spagna su Rai 1 al derby Inter-Milan su Dazn, pas...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 ottobre 2025: torna la serie A, da non perdere Monza-Juventus

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 ottobre 2025: torna la serie A, da non perdere Monza-Juventus

Scoprite le migliori partite di sabato 18 ottobre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 7 novembre 2025. Riparte la Serie A: dove vederla

Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 7 novembre 2025. Riparte la Serie A: dove vederla

Le partite in programma oggi, venerdì 7 novembre 2025: dopo le Coppe è già tempo di ...
Il calcio in TV oggi, domenica 16 novembre 2025: dove vedere Velez Sarsfield-River Plate gratis in diretta tv

Il calcio in TV oggi, domenica 16 novembre 2025: dove vedere Velez Sarsfield-River Plate gratis in diretta tv

Scoprite le migliori partite di domenica 16 novembre 2025: dalle Qualificazioni Mond...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di domenica 2 novembre 2025: dove vedere Manchester City-Bournemouth

Il calcio in TV oggi: la programmazione di domenica 2 novembre 2025: dove vedere Manchester City-Bournemouth

Dalla Serie A su Dazn e Sky alle sfide di Premier, Bundesliga e Serie C: tutti gli o...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 1 novembre: dove vedere Napoli-Como in diretta TV

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 1 novembre: dove vedere Napoli-Como in diretta TV

Scoprite le migliori partite di sabato 1 novembre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Il calcio in TV oggi, programmazione di sabato 22 novembre: torna la Serie A con Napoli-Atalanta e Fiorentina-Juventus

Il calcio in TV oggi, programmazione di sabato 22 novembre: torna la Serie A con Napoli-Atalanta e Fiorentina-Juventus

Scoprite le migliori partite di sabato 22 novembre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn...
Il calcio in TV oggi, domenica 19 ottobre 2025: dove vedere Milan-Fiorentina e Liverpool-Manchester United

Il calcio in TV oggi, domenica 19 ottobre 2025: dove vedere Milan-Fiorentina e Liverpool-Manchester United

Le migliori partite di domenica 19 ottobre 2025: dalla Serie A su DAZN e Sky al Mond...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 27 ottobre 2025. L'Inter è pronta a ripartire dopo l'ultimo stop

Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 27 ottobre 2025. L'Inter è pronta a ripartire dopo l'ultimo stop

Le migliori partite in onda lunedì 27 ottobre 2025: i nerazzurri U23 devono riscatta...

Salugea

Collagene idrolizzato

Come sostenere l'elasticità della pelle

LEGGI

Personaggi

L'attore Vittorio Grigolo

Vittorio Grigolo
Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi
Signora Coriandoli

Signora Coriandoli
Loris Karius

Loris Karius

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963