Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 23 novembre: dove vedere Arsenal-Tottenham in diretta TV Scoprite le migliori partite di domenica 23 novembre 2025: dal derby Inter-Milan su Dazn a Lazio-Lecce su Sky

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dal grande derby di Serie A Inter-Milan alla sfida dell’Olimpico Lazio-Lecce, passando per il North London derby Arsenal-Tottenham e per la Bundesliga con Lipsia-Werder. Un palinsesto ricchissimo che abbraccia Serie A, Serie B, Serie C, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Primavera 1 e Liga Profesional: ce n’è davvero per tutti i gusti.

Altre proposte: il derby di Milano e la Serie A su Dazn

Su Dazn la domenica di Serie A si accende fin dal lunch match delle 12:30 con Verona-Parma, prosegue alle 15:00 con Cremonese-Roma e vive un antipasto serale alle 18:00 con Lazio-Lecce. In prima serata, alle 20:45, riflettori puntati sul grande derby con Inter-Milan. Nel pomeriggio spazio anche alla Serie B: alle 15:00 Mantova-Spezia e Modena-Sudtirol, mentre alle 17:15 la giornata cadetta continua con Monza-Cesena.

Su Sportitalia la programmazione apre allo scoccare della mezzanotte con la Liga Profesional e Boca Juniors-Talleres (00:00). Al mattino spazio al campionato Primavera 1 con due incroci di grande tradizione: alle 11:00 Inter-Torino e alle 13:00 Genoa-Sassuolo.

Serie A e grandi campionati su Sky: Lazio-Lecce e Premier da non perdere

Su Sky Sport Calcio il menu è ricco e variegato: si parte alle 12:30 con la Serie C e Cavese-Atalanta U23, si prosegue alle 14:30 con Union Brescia-L.R. Vicenza, poi alle 18:00 spazio alla Serie A con Lazio-Lecce. La serata si chiude alle 20:45 con la Ligue 1 e Lille-Paris Fc.

Su Sky Sport Mix pomeriggio a tinte Bundesliga: alle 15:30 in campo Lipsia-Werder, mentre alle 17:30 tocca a St. Pauli-Union per un’altra sfida ad alta intensità.

Su Sky Sport 1 si comincia alle 12:30 con la Serie C e Trento-Inter U23, si vola poi in Premier League con Leeds-Aston Villa alle 15:00 e con il derby di Londra Arsenal-Tottenham alle 17:30; in serata, alle 20:30, ritorno alla Serie C con Lecco-Cittadella.

Su Sky Sport Arena due appuntamenti di Serie C: alle 14:30 Ascoli-Arezzo e alle 17:30 Salernitana-Potenza, per un pomeriggio dedicato alle sfide dei gironi.

Su Sky Sport Max la serata si tinge ancora di Serie C con il calcio d’inizio alle 20:30 di Sambenedettese-Pineto.

