Fiorentina-Inter, dove vederla in diretta TV: orario, canale, streaming Scoprite dove vedere le migliori partite di domenica 22 marzo 2026: Serie A su DAZN e Sky, derby di Madrid su 20 e Premier League su Sky

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La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: tra oltre venti incontri in palinsesto, c’è spazio per la Serie A su DAZN e Sky, per la LaLiga su 20 e per la Premier League su Sky. Dalla mattina alla tarda serata, gli appassionati troveranno match per tutti i gusti: dalle sfide di vertice italiane ai grandi appuntamenti internazionali.

Altre proposte: la Serie A su DAZN e il calcio internazionale su Sportitalia

Su DAZN la Serie A apre alle 12:30 con Como-Pisa, prosegue alle 15:00 con un doppio appuntamento, Atalanta-Verona e Bologna-Lazio, e continua alle 18:00 con Roma-Lecce, prima della chiusura in prima serata alle 20:45 con Fiorentina-Inter. Spazio anche alla Serie B: alle 15:00 si giocano Bari-Carrarese, Empoli-Pescara e Sudtirol-Frosinone, mentre il pomeriggio vira su Sampdoria-Avellino alle 17:15 e in serata su Virtus Entella-Reggiana alle 19:30.

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Su Sportitalia la notte si accende alle 00:00 con Boca Juniors-Instituto (Liga Profesional). Il calcio giovanile protagonista in tarda mattinata con la Primavera 1: alle 11:00 Lecce-Atalanta e alle 13:00 Inter-Lazio.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Roma-Lecce illumina il palinsesto

Su Sky Sport Calcio la domenica comincia alle 12:30 con Cavese-Foggia (Serie C) e prosegue alle 14:30 con Cosenza-Latina (Serie C). Nel tardo pomeriggio alle 18:00 riflettori su Roma-Lecce (Serie A), mentre in prima serata alle 20:45 arriva la Ligue 1 con Nantes-Strasburgo.

Su Sky Sport Max il weekend inglese propone alle 13:00 Newcastle-Sunderland e alle 15:15 Tottenham-Nottingham Forest, per una doppia finestra di Premier League.

Su Sky Sport Mix alle 15:15 spazio ancora alla Premier League con Tottenham-Nottingham Forest, seguita alle 17:30 da Inter U23-Dolomiti Bellunesi (Serie C) e alle 19:30 dalla Bundesliga con Augsburg-Stoccarda.

Su Sky Sport Arena la Bundesliga è in campo alle 15:30 con Mainz-Eintracht.

Grande calcio su Mediaset: il derby di Madrid in prima serata

Su 20 appuntamento alle 21:00 con la LaLiga e il big match Real Madrid-Atletico Madrid, per una serata di grande fascione internazionale.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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