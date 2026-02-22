Il calcio in TV oggi (22 febbraio), dove vedere Roma-Cremonese e Milan-Parma
Scoprite le migliori partite di domenica 22 febbraio 2026: Serie A su Sky e DAZN, Premier League su Sky e calcio internazionale su Sportitalia
La giornata di domenica 22 febbraio 2026 offre una ricca scelta di partite di calcio per tutti i gusti: dalla Serie A con Milan-Parma, Atalanta-Napoli e Roma-Cremonese, alla Premier League con Nottingham Forest-Liverpool, fino ai campionati esteri e giovanili su Sportitalia.
- Serie A e grandi sfide su Sky: il Milan ospita il Parma
- Altre proposte: la Serie A su DAZN e il calcio internazionale su Sportitalia
Serie A e grandi sfide su Sky: il Milan ospita il Parma
Su Sky Sport Calcio la domenica si apre alle 12:30 con Atalanta U23-Cosenza, prosegue alle 14:30 con Salernitana-Monopoli e vive il suo clou alle 18:00 con la Serie A, Milan-Parma. In serata, alle 20:45, spazio alla Ligue 1 con Strasburgo-Lione.
Su Sky Sport 1 si parte alle 12:30 con Campobasso-Juventus Next Gen, nel pomeriggio alle 15:00 riflettori sulla Premier League con Nottingham Forest-Liverpool, quindi alle 18:00 ancora Serie A con Milan-Parma.
Su Sky Sport Max pomeriggio di Serie C: alle 14:30 Team Altamura-Benevento, in serata alle 20:30 Lecco-Albinoleffe.
Su Sky Sport Mix appuntamento Bundesliga alle 15:30 con SC Friburgo-Borussia Moenchengladbach.
Su Sky Sport Arena Bundesliga in prima serata alle 19:30 con Heidenheim-VfB Stoccarda.
Altre proposte: la Serie A su DAZN e il calcio internazionale su Sportitalia
Su DAZN domenica di grande Serie A: si comincia alle 12:30 con Genoa-Torino, si prosegue alle 15:00 con Atalanta-Napoli (in contemporanea la Serie B con Juve Stabia-Modena), quindi alle 17:15 spazio alla cadetteria con Reggiana-Avellino. In serata doppio appuntamento: alle 18:00 Milan-Parma e alle 20:45 Roma-Cremonese.
Su Sportitalia il calcio giovanile di Primavera 1 anima la mattinata con Atalanta-Genoa alle 11:00 e Roma-Cesena alle 13:00; in notturna, alle 22:30, dalla Argentina la Liga Profesional propone Velez Sarsfield-River Plate.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
