Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 21 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Coppa d’Africa su Sportitalia

Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalla Serie A in onda su Sky e DAZN, alla Coppa d’Africa su Sportitalia, passando per Premier League e Bundesliga proposte sui canali Sky. Tante opzioni per tutti i gusti, tra grandi sfide di campionato, calcio internazionale e appuntamenti con i vivai della Primavera 1.

Il calcio in Tv oggi 21 dicembre: Coppa d’Africa su Sportitalia e Serie A su DAZN

Su DAZN la domenica di Serie A si apre con Cagliari-Pisa alle 12:30, prosegue con Sassuolo-Torino alle 15:00 e Fiorentina-Udinese alle 18:00, poi culmina in serata con il posticipo Genoa-Atalanta che andrà in scena allo stadio Ferraris. Per chi cerca anche la cadetteria, nel pomeriggio spazio alla Serie B con Virtus Entella-Sudtirol alle 15:00 e Mantova-Empoli alle 17:15.

Sportitalia dedica la mattinata e il primo pomeriggio al campionato Primavera 1: si parte con Roma-Verona alle 11:00, poi Fiorentina-Cagliari alle 13:00 e Napoli-Milan alle 15:00. In prima serata riflettori sulla nazionale alla Coppa d’Africa con Marocco-Comore alle 20:00.

Appuntamento con la Serie A su Sky: da Sassuolo-Torino a Fiorentina-Udinese

Su Sky Sport Calcio si apre con la Serie C: Ascoli-Campobasso alle 12:30. A seguire la Serie A con due appuntamenti di cartello: Sassuolo-Torino alle 15:00 e Fiorentina-Udinese alle 18:00.

Sky Sport 1 offre una giornata ricca: si parte con la Serie C e Bra-Juventus Next Gen alle 12:20, poi Catania-Atalanta U23 alle 14:25. Nel tardo pomeriggio spazio alla Premier League con Aston Villa-Manchester United alle 17:25, prima di chiudere la serata con la Serie C e Siracusa-Trapani alle 20:25.

Su Sky Sport Mix doppio appuntamento tra Germania e terza serie italiana: in Bundesliga 2 ecco Eintracht Braunschweig-Schalke alle 13:30, mentre in Serie C si gioca Perugia-Forlì alle 17:30.

Sky Sport Arena alterna Serie C e Bundesliga: nel pomeriggio LR Vicenza-Triestina alle 14:30, quindi la sfida tedesca Heidenheim-FC Bayern Monaco alle 17:30.

Infine, su Sky Sport Max una finestra sul calcio europeo e sulla C italiana: Mainz-St. Pauli alle 15:30, poi Lecco-Pergolettese alle 17:30 e in serata Casarano-Team Altamura alle 20:30.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

