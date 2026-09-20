Juventus-Atalanta, oggi in diretta TV: canale, orario, dove vederla in streaming Scoprite le migliori partite di domenica 20 settembre 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn al derby di Madrid su Mediaset 20

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La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. Tra le proposte spiccano la Serie A con sfide di cartello, il grande calcio europeo con LaLiga e Premier League, oltre al calcio italiano con Serie B e Serie C per un palinsesto davvero per tutti i gusti.

Serie A in vetrina su Sky: Juventus-Atalanta illumina la giornata

Sarà una domenica da vivere su Sky Sport 1 e Sky Sport Calcio con Juventus-Atalanta, in programma alle 18:00, match di punta che catalizza l’attenzione degli appassionati e apre una serata di grande calcio.

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Su Sky Sport Mix ampio spazio al calcio tedesco: si parte alle 13:30 con Energie Cottbus-St Pauli dalla Bundesliga 2, per poi proseguire alle 17:30 con Schalke 04-SV 07 Elversberg e alle 19:30 con SC Paderborn-TSG 1899 Hoffenheim, due appuntamenti di Bundesliga che offrono intensità e gol.

La giornata di Sky Sport Calcio si apre alle 12:30 con la Serie C, Atalanta U23-Ravenna, e prosegue alle 15:00 con la Premier League in Manchester City-Sunderland. Alle 18:00 riflettori puntati su Juventus-Atalanta, mentre in serata, alle 20:30, spazio ancora alla Serie C con Grosseto-Perugia.

Il calcio italiano dei giovani è protagonista su Sky Sport Arena alle 12:30 con Juventus Next Gen-AlbinoLeffe, mentre la Premier League torna alle 17:30 su Sky Sport Max con Fulham-Manchester United, altra sfida di grande richiamo.

Altre proposte: la Serie A prosegue su Dazn e il calcio giovanile su Sportitalia

Su Dazn il menù di Serie A è ricchissimo: alle 12:30 apre Fiorentina-Napoli, nel pomeriggio alle 15:00 doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18:00 ecco di nuovo Juventus-Atalanta, mentre in serata, alle 20:45, chiude la giornata Milan-Lecce.

Non mancano le emozioni di Serie B su Dazn: alle 15:00 spazio a Arezzo-Sudtirol e Hellas Verona-Vicenza, alle 17:15 tocca a Mantova-Pisa, prima del posticipo delle 19:30 con Modena-Empoli, per una domenica cadetta tutta da seguire.

Il calcio giovanile apre la mattinata su Sportitalia alle 11:00 con la Primavera 1 e il classico Milan-Roma, appuntamento ideale per scoprire i talenti del nostro campionato.

Il grande calcio internazionale in chiaro: Atletico-Real su Mediaset 20

Sulla rete 20 il fascino di LaLiga con il derby di Madrid: alle 16:00 va in scena Atletico Madrid-Real Madrid, una sfida sempre ad alta intensità che promette spettacolo e colpi di scena.

Calcio italiano su Rai: appuntamento con la Serie C

Sulla Rai 2 spazio alla Serie C alle 15:00 con Inter U23-Foggia, una gara che mette di fronte prospetti interessanti e piazze storiche del nostro calcio.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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