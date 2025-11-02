Il calcio in TV oggi: la programmazione di domenica 2 novembre 2025: dove vedere Manchester City-Bournemouth Dalla Serie A su Dazn e Sky alle sfide di Premier, Bundesliga e Serie C: tutti gli orari e i canali di domenica 2 novembre 2025

CONDIVIDI

Domenica 2 novembre 2025 offre un palinsesto ricchissimo per tutti i gusti: dalla Serie A su Dazn e Sky con sfide come Milan-Roma e Parma-Bologna, al calcio internazionale con Premier League e Bundesliga, fino a un ricco menu di Serie B e Serie C, senza dimenticare la Primavera 1 e la notte argentina su Sportitalia.

La Serie A su Dazn guida la domenica: Milan-Roma chiude la giornata

Dazn apre con la Serie A alle 12:30 con Verona-Inter; nel pomeriggio, alle 15:00, spazio al doppio appuntamento con Fiorentina-Lecce e Torino-Pisa, prima di vivere alle 18:00 Parma-Bologna e, in chiusura, alle 20:45 il big match Milan-Roma. Ricco anche il cartellone di Serie B: alle 15:00 si giocano Bari-Cesena, Catanzaro-Venezia e Modena-Juve Stabia; a seguire Monza-Spezia alle 17:15 e Sampdoria-Mantova alle 19:30.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sportitalia propone nella notte argentina alle 00:30 River Plate-Gymnasia La Plata dalla Liga Profesional e, in mattinata alle 11:00, il confronto di Primavera 1 Lazio-Milan.

Su Sky riflettori sulla Serie A: Parma-Bologna alle 18:00 su Sky Sport Calcio

Sky Sport Calcio accompagna la giornata con un percorso che parte dalla Serie C alle 12:30 con Triestina-Union Brescia, passa per la Premier League alle 15:00 con West Ham-Newcastle, arriva alla Serie A alle 18:00 con Parma-Bologna e si chiude in Francia alle 20:45 con Brest-Lione.

Sul canale Sky Sport Arena la domenica inizia alle 12:30 con Livorno-Forlà ¬ e prosegue alle 14:30 con Gubbio-Ternana, prima del calcio d’oltremanica: alle 17:30 in campo la Premier League con Manchester City-Bournemouth.

Sky Sport Mix mette in vetrina la Bundesliga alle 17:30 con Wolfsburg-Hoffenheim e, in serata alle 20:30, la Serie C con Lumezzane-Renate.

Su Sky Sport Max si parte alle 15:30 con il calcio tedesco Colonia-Amburgo, quindi la Serie C alle 17:30 con Ravenna-Ascoli e alle 20:30 con Lecco-Arzignano V..

Completa il quadro Sky Sport 1 con un approfondimento sulla Serie C: alle 17:30 Calcio Serie C 12ga Girone B Ravenna/ Ascoli 02/11/2025 e alle 20:30 Calcio Serie C 12ga Girone C Benevento/ Sorrento 02/11/2025.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche