Il calcio in TV oggi, domenica 2 agosto 2026: dove vedere Ascoli-Lazio e Burnley-Torino
Scoprite le migliori partite di domenica 2 agosto 2026: amichevoli su DAZN e Sky, calcio argentino su Sportitalia
Scoprite le migliori partite di calcio in programma domenica 2 agosto 2026: tra amichevoli internazionali e il fascino della Liga Profesional argentina, c’è una proposta per tutti i gusti. Spiccano Feyenoord-Atalanta, Burnley-Torino e il classico sudamericano Newell’s-Boca Juniors.
- Calcio internazionale su Sky: il Torino sfida il Burnley in amichevole
- Altre proposte: amichevoli su DAZN e Liga Profesional su Sportitalia
Calcio internazionale su Sky: il Torino sfida il Burnley in amichevole
Su Sky Sport Calcio va in scena l’amichevole Burnley-Torino, in programma alle 16:00.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Altre proposte: amichevoli su DAZN e Liga Profesional su Sportitalia
Su DAZN doppio appuntamento con le amichevoli: alle 15:00 Feyenoord-Atalanta, mentre alle 20:45 tocca a Ascoli-Lazio.
Calcio argentino su Sportitalia con la Liga Profesional: alle 22:00 Newell’s-Boca Juniors e alle 00:00 Velez-Sarsfield.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 1 agosto 2026, arrivano Manchester City-Inter e Lazio-Avellino
Le migliori partite di sabato 1 agosto 2026: amichevoli di lusso su Sky e Dazn, calc...
Il calcio in TV oggi 29 luglio, amichevoli di prestigio per Como e Fiorentina. Dove vederle
Scoprite le migliori partite di mercoledì 29 luglio 2026: Como Cup su Sportitalia e ...
Il calcio in TV oggi, venerdì 31 luglio: amichevoli per Juventus e Como. Dove vederle
Scoprite le migliori partite di venerdì 31 luglio 2026: dall’amichevole della Juvent...
Milan-Atalanta, oggi in TV: dove vederla, orario, diretta streaming e l'alternativa (stellare) in chiaro
Dalla Serie A su Dazn e Sky al Clásico su Rete 4: tutte le partite di domenica 10 ma...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 16 maggio 2026: da Vicenza-Benevento a Chelsea-Manchester United
Scoprite le migliori partite di sabato 16 maggio 2026: dalla Supercoppa Serie C su S...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 9 maggio 2026: da Lecce-Juventus a Lazio-Inter
Lecce-Juventus domina la serata tra Sky e DAZN, con Premier League e una maxi-notte ...
Inter, perché oggi è la giornata decisiva (e non gioca nemmeno)
Stasera, venerdì 24 aprile 2026, si gioca Napoli-Cremonese, ultima chance per gli az...
Atalanta-Juventus, oggi in diretta TV: canale, orario e dove vedere l'altro big-match di serie A
Scoprite le migliori partite di sabato 11 aprile 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN a...