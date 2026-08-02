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Il calcio in TV oggi, domenica 2 agosto 2026: dove vedere Ascoli-Lazio e Burnley-Torino

Scoprite le migliori partite di domenica 2 agosto 2026: amichevoli su DAZN e Sky, calcio argentino su Sportitalia

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Redazione

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Il calcio in TV oggi, domenica 2 agosto 2026: dove vedere Ascoli-Lazio e Burnley-Torino

Scoprite le migliori partite di calcio in programma domenica 2 agosto 2026: tra amichevoli internazionali e il fascino della Liga Profesional argentina, c’è una proposta per tutti i gusti. Spiccano Feyenoord-Atalanta, Burnley-Torino e il classico sudamericano Newell’s-Boca Juniors.

Calcio internazionale su Sky: il Torino sfida il Burnley in amichevole

Su Sky Sport Calcio va in scena l’amichevole Burnley-Torino, in programma alle 16:00.

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Altre proposte: amichevoli su DAZN e Liga Profesional su Sportitalia

Su DAZN doppio appuntamento con le amichevoli: alle 15:00 Feyenoord-Atalanta, mentre alle 20:45 tocca a Ascoli-Lazio.

Calcio argentino su Sportitalia con la Liga Profesional: alle 22:00 Newell’s-Boca Juniors e alle 00:00 Velez-Sarsfield.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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