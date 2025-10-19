Il calcio in TV oggi, domenica 19 ottobre 2025: dove vedere Milan-Fiorentina e Liverpool-Manchester United Le migliori partite di domenica 19 ottobre 2025: dalla Serie A su DAZN e Sky al Mondiale U20 su Rai Sport

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: ben 23 appuntamenti tra Serie A, Serie B, Serie C e grandi campionati esteri, con spazio anche alle nazionali giovanili. Per tutti i gusti: dall’attesissima Atalanta-Lazio delle 18:00, a Como-Juventus delle 12:30, fino al classico inglese Liverpool-Manchester United delle 17:30.

Grande calcio sulla Rai: Mondiali U20 con Argentina-Marocco

Sulla Rai Sport la notte si accende con i Mondiali U20 in Cile: alle 01:00 in campo Argentina-Marocco, appuntamento internazionale che apre il palinsesto della domenica calcistica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Serie A protagonista sulle altre reti: da Como-Juventus a Milan-Fiorentina

Sulla piattaforma DAZN il menù di Serie A è ricchissimo: alle 12:30 apre Como-Juventus; alle 15:00 doppio appuntamento con Cagliari-Bologna e Genoa-Parma; alle 18:00 riflettori su Atalanta-Lazio; chiusura di giornata alle 20:45 con Milan-Fiorentina. Spazio anche alla Serie B: alle 15:00 Palermo-Modena, alle 17:15 Empoli-Venezia, alle 19:30 Catanzaro-Padova.

Su Sportitalia c’è il campionato Primavera 1: alle 11:00 tocca a Atalanta-Milan, vetrina per i giovani talenti.

Calcio internazionale e Serie A su Sky: spicca Atalanta-Lazio

Su Sky Sport Calcio il via è con la Serie C: alle 12:30 Campobasso-Ternana e alle 14:30 Catania-Salernitana. Nel tardo pomeriggio, alle 18:00, appuntamento con la Serie A e il big match Atalanta-Lazio; in serata, alle 20:45, spazio alla Ligue 1 con Nantes-Lille OSC.

Su Sky Sport 1 pomeriggio di Premier League: alle 15:00 Tottenham-Aston Villa, a seguire alle 17:30 il grande classico Liverpool-Manchester United.

Su Sky Sport Mix si alternano Serie C e Bundesliga: alle 12:30 Casertana-Siracusa, alle 17:30 la sfida tedesca St Pauli-Hoffenheim, quindi alle 20:30 ancora Serie C con Team Altamura-AZ Picerno.

Su Sky Sport Max appuntamento con la Serie C alle 14:30: Benevento-Potenza.

Su Sky Sport Arena Bundesliga alle 15:30 con Friburgo-Eintracht F.; poi Serie C con Pineto-Perugia alle 17:30 e Lecco-Union Brescia alle 20:30.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche