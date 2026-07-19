Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 19 luglio 2026: arriva la finale dei Mondiali Spagna-Argentina
Le partite di domenica 19 luglio 2026: Spagna-Argentina ai Mondiali 2026 su Rai 1 e Dazn.
La giornata di oggi offre una scelta di partite di calcio per tutti i gusti: protagonisti i Mondiali 2026 con Spagna-Argentina in prima serata. Potrete seguirlo in chiaro su Rai 1 oppure in streaming su Dazn, per non perdere nemmeno un minuto della sfida tra nazionali.
Grande calcio sulla Rai: Spagna-Argentina ai Mondiali 2026
Su Rai 1, alle 21:00, appuntamento con Spagna-Argentina per i Mondiali 2026: una sfida tra due grandi nazionali in grado di accendere la serata degli appassionati.
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Altre proposte: segui i Mondiali 2026 su Dazn
La stessa grande partita è disponibile anche su Dazn alle 21:00: diretta di Spagna-Argentina dai Mondiali 2026, per chi preferisce la visione in streaming.
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