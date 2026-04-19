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Juventus-Bologna, oggi in TV: dove vederla, orario, diretta streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 19 aprile 2026: la Serie A su Dazn e Sky, il big match Manchester City-Arsenal e il River Plate-Boca Juniors su Sportitalia

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Juventus-Bologna, oggi in TV: dove vederla, orario, diretta streaming

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: ben 20 eventi tra campionati italiani e internazionali. In evidenza la Serie A con appuntamenti a tutte le ore, il confronto di vertice Manchester City-Arsenal e, in nottata, il classico argentino River Plate-Boca Juniors. Preparatevi a scegliere tra big match e sfide di alta intensità.

Altre proposte: la Serie A su Dazn e il grande classico argentino su Sportitalia

Su Dazn, la domenica di Serie A parte alle 12:30 con Cremonese-Torino, prosegue alle 15:00 con Verona-Milan e si accende alle 18:00 anche con Pisa-Genoa. In serata, spazio al posticipo delle 20:45 con Juventus-Bologna. La piattaforma completa il palinsesto con la Serie B: alle 15:00 Carrarese-Pescara, alle 17:15 Padova-Reggiana e alle 19:30 Empoli-Virtus Entella.

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Ricchissima anche l’offerta di Sportitalia: al mattino e primo pomeriggio spazio alla Primavera 1 con Inter-Lecce alle 11:00 e Lazio-Roma alle 13:00, seguite alle 15:00 dalla Serie D con Folgore Caratese-Real Calepina. In nottata, dalla Liga Profesional argentina, alle 01:30 Rosario Central-Sarmiento e alle 22:00 il grande classico River Plate-Boca Juniors.

Serie A e Premier su Sky: Pisa-Genoa e Manchester City-Arsenal guidano la domenica

Su Sky Sport Calcio il palinsesto si apre alle 14:30 con la Serie C e Union Brescia-Dolomiti Bellunesi, entra nel vivo alle 18:00 con la Serie A e Pisa-Genoa, e si chiude alle 20:45 con la Ligue 1 e PSG-Olympique Lione.

Su Sky Sport 1, pomeriggio di Premier League alle 17:30 con Manchester City-Arsenal, poi spazio alla Serie C alle 20:30 con Catania-Potenza.

Su Sky Sport Arena alle 15:00 riflettori puntati sulla Premier League con Everton-Liverpool.

Su Sky Sport Max alle 19:30 appuntamento con la Bundesliga e Borussia Monchengladbach-Mainz.

Su Sky Sport Mix alle 20:30 va in scena la Serie C con Giugliano-Benevento.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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