Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 18 gennaio 2026: da Torino-Roma a Milan-Lecce
Scoprite le migliori partite di domenica 18 gennaio 2026: dalla Serie A su Dazn e Sky alla Coppa d'Africa su Sportitalia
La giornata di oggi offre ben 24 appuntamenti di calcio in TV, con un ventaglio di scelte per tutti i gusti: dalla Coppa d’Africa al grande campionato italiano, fino a Premier League, Bundesliga, Serie B e Serie C. Tra le proposte di spicco spiccano Torino-Roma, Milan-Lecce e l’affascinante sfida di Coppa d’Africa Senegal-Marocco.
- Altre proposte: Coppa d'Africa su Sportitalia e grande Serie A su Dazn
- Serie A e top campionati su Sky: Torino-Roma illumina la sera
Altre proposte: Coppa d’Africa su Sportitalia e grande Serie A su Dazn
Su Sportitalia la serata parla di nazionali: alle 20:00 va in onda Senegal-Marocco, match di Coppa d’Africa che promette intensità e talento in ogni zona del campo. In mattinata e a cavallo di pranzo spazio ai giovani della Primavera 1 con Lecce-Bologna alle 11:00 e Cagliari-Roma alle 13:00.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La domenica di Dazn è all’insegna della Serie A: si parte alle 12:30 con Parma-Genoa, nel pomeriggio alle 15:00 doppio incrocio con Bologna-Fiorentina e, per la Serie B, Pescara-Modena. A seguire, alle 17:15, riflettori su Palermo-Spezia (Serie B), prima del big match delle 18:00 Torino-Roma. In chiusura, alle 20:45, spazio a Milan-Lecce per una prima serata dal sapore tricolore.
Serie A e top campionati su Sky: Torino-Roma illumina la sera
Su Sky Sport Calcio la marcia si apre alle 12:30 con la Serie C, Forlì-Sambenedettese, prima di volare in Inghilterra alle 15:00 con Wolverhampton-Newcastle dalla Premier League. Il piatto forte arriva alle 18:00 con la Serie A, Torino-Roma, e si chiude alle 20:45 con la Ligue 1 e Olympique Lione-Brest.
Sky Sport Mix propone un pomeriggio tedesco: alle 13:30 spazio alla Bundesliga 2 con Bochum-Darmstadt, mentre alle 17:30 si gioca in Bundesliga con FC Augsburg-SC Friburgo.
Su Sky Sport Max si parte alle 15:30 con la Bundesliga e Stoccarda-Union, poi doppio appuntamento di Serie C nel tardo pomeriggio e in serata: alle 17:30 Bra-Ravenna e alle 20:30 Foggia-Giugliano.
Sky Sport 1 è dedicato alla Serie C per l’intera giornata: alle 12:30 Atalanta U23-Salernitana, alle 14:30 Arzignano V.-L.R. Vicenza, alle 17:30 Inter U23-Virtus Verona e in chiusura alle 20:30 Monopoli-Catania.
Infine, su Sky Sport Arena si inizia alle 14:30 con Serie C e Pro Vercelli-Union Brescia, per poi tornare in Premier League alle 17:30 con Aston Villa-Everton.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Inter-Napoli non finisce mai: la nuova sfida dopo le polemiche
Torna la Serie A con i recuperi di nerazzurri e partenopei a 3 giorni dal teso pareg...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 10 gennaio: da Roma-Sassuolo a Atalanta-Torino
Scoprite le migliori partite di sabato 10 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming
Scoprite le migliori partite di domenica 21 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Co...
Il calcio in TV oggi: dove vedere Udinese-Napoli e Milan-Sassuolo in diretta
Scoprite le migliori partite di domenica 14 dicembre 2025: dalla Serie A su Dazn e S...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 9 gennaio 2026. I primi due quarti della Coppa d'Africa
Le partite in onda venerdì 9 gennaio 2026: Mali-Senegal e il big match Camerun-Maroc...
Atalanta-Cagliari, stasera in diretta TV: dove vederla, Sky o Dazn, orario, streaming
Dove vedere il calcio in TV sabato 13 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Premier ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus
Dalla Serie A su Sky e Dazn al derby di Manchester: tutti i match clou di sabato 17 ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 3 gennaio: da Juventus-Lecce ad Atalanta-Roma
Scoprite le migliori partite di sabato 3 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN a...