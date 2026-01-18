Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 18 gennaio 2026: da Torino-Roma a Milan-Lecce Scoprite le migliori partite di domenica 18 gennaio 2026: dalla Serie A su Dazn e Sky alla Coppa d'Africa su Sportitalia

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

La giornata di oggi offre ben 24 appuntamenti di calcio in TV, con un ventaglio di scelte per tutti i gusti: dalla Coppa d’Africa al grande campionato italiano, fino a Premier League, Bundesliga, Serie B e Serie C. Tra le proposte di spicco spiccano Torino-Roma, Milan-Lecce e l’affascinante sfida di Coppa d’Africa Senegal-Marocco.

Altre proposte: Coppa d’Africa su Sportitalia e grande Serie A su Dazn

Su Sportitalia la serata parla di nazionali: alle 20:00 va in onda Senegal-Marocco, match di Coppa d’Africa che promette intensità e talento in ogni zona del campo. In mattinata e a cavallo di pranzo spazio ai giovani della Primavera 1 con Lecce-Bologna alle 11:00 e Cagliari-Roma alle 13:00.

La domenica di Dazn è all’insegna della Serie A: si parte alle 12:30 con Parma-Genoa, nel pomeriggio alle 15:00 doppio incrocio con Bologna-Fiorentina e, per la Serie B, Pescara-Modena. A seguire, alle 17:15, riflettori su Palermo-Spezia (Serie B), prima del big match delle 18:00 Torino-Roma. In chiusura, alle 20:45, spazio a Milan-Lecce per una prima serata dal sapore tricolore.

Serie A e top campionati su Sky: Torino-Roma illumina la sera

Su Sky Sport Calcio la marcia si apre alle 12:30 con la Serie C, Forlì-Sambenedettese, prima di volare in Inghilterra alle 15:00 con Wolverhampton-Newcastle dalla Premier League. Il piatto forte arriva alle 18:00 con la Serie A, Torino-Roma, e si chiude alle 20:45 con la Ligue 1 e Olympique Lione-Brest.

Sky Sport Mix propone un pomeriggio tedesco: alle 13:30 spazio alla Bundesliga 2 con Bochum-Darmstadt, mentre alle 17:30 si gioca in Bundesliga con FC Augsburg-SC Friburgo.

Su Sky Sport Max si parte alle 15:30 con la Bundesliga e Stoccarda-Union, poi doppio appuntamento di Serie C nel tardo pomeriggio e in serata: alle 17:30 Bra-Ravenna e alle 20:30 Foggia-Giugliano.

Sky Sport 1 è dedicato alla Serie C per l’intera giornata: alle 12:30 Atalanta U23-Salernitana, alle 14:30 Arzignano V.-L.R. Vicenza, alle 17:30 Inter U23-Virtus Verona e in chiusura alle 20:30 Monopoli-Catania.

Infine, su Sky Sport Arena si inizia alle 14:30 con Serie C e Pro Vercelli-Union Brescia, per poi tornare in Premier League alle 17:30 con Aston Villa-Everton.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

