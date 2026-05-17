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Inter-Verona, oggi in TV: dove vederla, orario e chi la trasmette in diretta streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 17 maggio 2026: Serie A su Dazn e Sky, Premier League su Sky

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Inter-Verona, oggi in TV: dove vederla, orario e chi la trasmette in diretta streaming

Domenica 17 maggio 2026 porta in TV un ricco palinsesto con 14 appuntamenti calcistici tra Serie A e Premier League. Tra le scelte di giornata spiccano Roma-Lazio, Juventus-Fiorentina e l’appuntamento con Diretta Gol dedicato al campionato inglese.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Juventus-Fiorentina in evidenza

Su Sky Sport Calcio la domenica si apre alle 12:00 con Juventus-Fiorentina. Alle 16:00 arriva Diretta Gol per seguire in simultanea la Premier League, quindi alle 18:30 spazio a Newcastle-West Ham. In prima serata, alle 20:45, torna la Serie A con Sassuolo-Lecce, sempre su Sky Sport Calcio.

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Altre proposte: la Serie A su Dazn anima la domenica

Su Dazn giornata ricchissima di Serie A. Alle 12:00 si giocano Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Roma-Lazio. Nel pomeriggio, alle 15:00, riflettori su Inter-Verona; a seguire, alle 18:00, scendono in campo Atalanta-Bologna. Chiusura in notturna alle 20:45 con tre sfide: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese, tutte su Dazn.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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