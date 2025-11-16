Il calcio in TV oggi, domenica 16 novembre 2025: dove vedere Velez Sarsfield-River Plate gratis in diretta tv
Scoprite le migliori partite di domenica 16 novembre 2025: dalle Qualificazioni Mondiali su Rai e Sky alla Liga Profesional su Sportitalia
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: tredici appuntamenti tra Qualificazioni Mondiali 2026, Serie C e Liga Profesional argentina. Per tutti i gusti: alle 20:45 spicca Italia-Norvegia su Rai 1; su Sky Sport Calcio trovate Portogallo-Armenia, Diretta Gol e Israele-Moldavia; in serata su Sportitalia spazio a Velez Sarsfield-River Plate e, a notte fonda, Boca Juniors-Tigre.
- Grande calcio sulla Rai: l’Italia sfida la Norvegia nelle Qualificazioni Mondiali 2026
- Qualificazioni Mondiali 2026 e Serie C su Sky: dal Portogallo a Israele
- Altre proposte: la Liga Profesional su Sportitalia
Grande calcio sulla Rai: l’Italia sfida la Norvegia nelle Qualificazioni Mondiali 2026
Alle 20:45 su Rai 1, appuntamento con le Qualificazioni Mondiali 2026: Italia-Norvegia.
Qualificazioni Mondiali 2026 e Serie C su Sky: dal Portogallo a Israele
Su Sky Sport Calcio la giornata si apre alle 12:30 con la Serie C, Benevento-Monopoli; a seguire alle 15:00 le Qualificazioni Mondiali 2026 con Portogallo-Armenia, quindi alle 18:00 Diretta Gol e in prima serata alle 20:45 Israele-Moldavia.
Su Sky Sport Arena spazio alla Serie C: alle 12:30 Ospitaletto-Union Brescia, alle 14:30 Team Altamura-Salernitana e alle 17:30 L.R. Vicenza-Renate.
Su Sky Sport Max prosegue la giornata di Serie C: alle 12:30 Ospitaletto F.-Union Brescia, alle 14:30 Team Altamura-Salernitana e alle 17:30 L.R. Vicenza-Renate.
Altre proposte: la Liga Profesional su Sportitalia
Sulle reti Sportitalia due sfide della Liga Profesional argentina: alle 21:00 Velez Sarsfield-River Plate e alle 00:15 Boca Juniors-Tigre.
