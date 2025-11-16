Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi, domenica 16 novembre 2025: dove vedere Velez Sarsfield-River Plate gratis in diretta tv

Scoprite le migliori partite di domenica 16 novembre 2025: dalle Qualificazioni Mondiali su Rai e Sky alla Liga Profesional su Sportitalia

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il calcio in TV oggi, domenica 16 novembre 2025: dove vedere Velez Sarsfield-River Plate gratis in diretta tv

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: tredici appuntamenti tra Qualificazioni Mondiali 2026, Serie C e Liga Profesional argentina. Per tutti i gusti: alle 20:45 spicca Italia-Norvegia su Rai 1; su Sky Sport Calcio trovate Portogallo-Armenia, Diretta Gol e Israele-Moldavia; in serata su Sportitalia spazio a Velez Sarsfield-River Plate e, a notte fonda, Boca Juniors-Tigre.

Grande calcio sulla Rai: l’Italia sfida la Norvegia nelle Qualificazioni Mondiali 2026

Alle 20:45 su Rai 1, appuntamento con le Qualificazioni Mondiali 2026: Italia-Norvegia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Qualificazioni Mondiali 2026 e Serie C su Sky: dal Portogallo a Israele

Su Sky Sport Calcio la giornata si apre alle 12:30 con la Serie C, Benevento-Monopoli; a seguire alle 15:00 le Qualificazioni Mondiali 2026 con Portogallo-Armenia, quindi alle 18:00 Diretta Gol e in prima serata alle 20:45 Israele-Moldavia.

Su Sky Sport Arena spazio alla Serie C: alle 12:30 Ospitaletto-Union Brescia, alle 14:30 Team Altamura-Salernitana e alle 17:30 L.R. Vicenza-Renate.

Su Sky Sport Max prosegue la giornata di Serie C: alle 12:30 Ospitaletto F.-Union Brescia, alle 14:30 Team Altamura-Salernitana e alle 17:30 L.R. Vicenza-Renate.

Altre proposte: la Liga Profesional su Sportitalia

Sulle reti Sportitalia due sfide della Liga Profesional argentina: alle 21:00 Velez Sarsfield-River Plate e alle 00:15 Boca Juniors-Tigre.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Lo sport in TV oggi, domenica 16 novembre 2025: dove vedere Olimpia Milano-Trapani in diretta

Lo sport in TV oggi, domenica 16 novembre 2025: dove vedere Olimpia Milano-Trapani in diretta

Dalla finale delle ATP Finals e il GP di Valencia alla sfida Italia-Norvegia: volley...
Il calcio in TV oggi, cosa vedere sabato 11 ottobre: l'Italia lotta per la qualificazione ai mondiali contro l'Estonia

Il calcio in TV oggi, cosa vedere sabato 11 ottobre: l'Italia lotta per la qualificazione ai mondiali contro l'Estonia

Qualificazioni Mondiali in primo piano: Estonia-Italia su Rai 1, Spagna-Georgia e Di...
Il calcio in TV oggi, domenica 12 ottobre 2025: Danimarca-Grecia in diretta, dove vederla

Il calcio in TV oggi, domenica 12 ottobre 2025: Danimarca-Grecia in diretta, dove vederla

Scoprite le migliori partite di domenica 12 ottobre 2025: Qualificazioni Mondiali 20...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 27 ottobre 2025. L'Inter è pronta a ripartire dopo l'ultimo stop

Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 27 ottobre 2025. L'Inter è pronta a ripartire dopo l'ultimo stop

Le migliori partite in onda lunedì 27 ottobre 2025: i nerazzurri U23 devono riscatta...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 15 novembre: arrivano le qualificazioni per gli europei e i mondiali

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 15 novembre: arrivano le qualificazioni per gli europei e i mondiali

Qualificazioni per Euro 2026 e Mondiali in primo piano: l’Italia su Rai Sport, Diret...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di domenica 2 novembre 2025: dove vedere Manchester City-Bournemouth

Il calcio in TV oggi: la programmazione di domenica 2 novembre 2025: dove vedere Manchester City-Bournemouth

Dalla Serie A su Dazn e Sky alle sfide di Premier, Bundesliga e Serie C: tutti gli o...
Sport oggi in Tv 11 ottobre

Lo sport in TV oggi, sabato 11 ottobre: Djokovic domina le semifinali ATP a Shanghai e Norvegia-Israele in diretta

I migliori eventi sportivi di sabato 11 ottobre: dalle Qualificazioni Mondiali con E...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 31 ottobre 2025. Le partite (internazionali) per chi non sa stare senza pallone

Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 31 ottobre 2025. Le partite (internazionali) per chi non sa stare senza pallone

I match in onda oggi, venerdì 31 ottobre 2025: la Bundesliga con il Borussia Dortmun...
Lo sport in TV oggi, lunedì 27 ottobre 2025. Cobolli, Sonego e Darderi a Parigi Bercy (aspettando Sinner): dove vederli

Lo sport in TV oggi, lunedì 27 ottobre 2025. Cobolli, Sonego e Darderi a Parigi Bercy (aspettando Sinner): dove vederli

Gli eventi sportivi in onda oggi, lunedì 27 ottobre 2025: parte il Master 1000 della...

HeyLight

Vacanze e budget

La soluzione per prenotare viaggi senza rinunce

LEGGI

Personaggi

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi
Renato Zero

Renato Zero
Pamela Petrarolo, concorrente del Grande Fratello 2024-2025

Pamela Petrarolo
Paolo Belli

Paolo Belli

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963