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Lazio-Milan, stasera in tv: orario, canale, dove vedere in diretta streaming il posticipo

Dalla Serie A su Sky e DAZN alla Premier League e Bundesliga su Sky, fino alla Primavera e alla Liga Profesional su Sportitalia

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Lazio-Milan, stasera in tv: orario, canale, dove vedere in diretta streaming il posticipo

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. Tra i tanti appuntamenti spiccano in Serie A Como-Roma e Lazio-Milan, mentre in Premier League attira l’attenzione Liverpool-Tottenham. Ce n’è davvero per tutti i gusti, dal grande calcio italiano alle sfide europee e sudamericane.

Serie A protagonista su Sky: Como-Roma illumina la domenica

Su Sky Sport Calcio la giornata si apre alle 12:30 con Forlì-Juventus Next Gen (Serie C), prosegue alle 14:30 con Benevento-Foggia e alle 18:00 si accende la Serie A con Como-Roma. In chiusura, alle 20:45, spazio alla Ligue 1 con Rennes-Lille.

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Su Sky Sport 1 alle 12:30 va in scena Crotone-Salernitana (Serie C); nel pomeriggio riflettori sulla Premier League con Manchester United-Aston Villa alle 15:00 e il big match Liverpool-Tottenham alle 17:30.

Su Sky Sport Max appuntamento con la Bundesliga: Werder Brema-Mainz alle 15:30 e, in serata, Stoccarda-Lipsia alle 19:30; in mezzo, alle 17:30, c’è la Serie C con Casertana-Monopoli.

Altre proposte: la Serie A su DAZN e il calcio internazionale su Sportitalia

Su DAZN la Serie A scandisce la domenica: si parte alle 12:30 con Verona-Genoa, alle 15:00 doppio appuntamento con Pisa-Cagliari e Sassuolo-Bologna, alle 18:00 tocca a Como-Roma e in chiusura, alle 20:45, sfida di cartello Lazio-Milan. Completano il programma di giornata la Serie B con Virtus Entella-Avellino alle 15:00 e Sudtirol-Pescara alle 17:15.

Su Sportitalia spazio al calcio giovanile e a quello argentino: in mattinata Primavera 1 con Genoa-Cremonese alle 11:00 e Milan-Bologna alle 13:00; a seguire, in notturna, la Liga Profesional con River Plate-Sarmiento alle 23:45 e Union-Boca Juniors alle 02:00.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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