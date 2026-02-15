Napoli-Roma, stasera in TV: dove vederla, orario, diretta streaming del big match della serie A Scoprite dove vedere le migliori partite di domenica 15 febbraio 2026: dalla Serie A su DAZN al grande calcio su Sky

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

RaiPlay

CONDIVIDI

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: 26 appuntamenti tra Serie A, Serie B, campionati esteri e Primavera 1. Per tutti i gusti: dal big match serale di Serie A Napoli-Roma su DAZN, a Torino-Bologna nel tardo pomeriggio (su DAZN e Sky Sport Calcio), fino alla vetrina dei giovani con il Primavera 1 su Sportitalia.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Torino-Bologna e calcio internazionale tutta la domenica

Sky Sport Calcio accompagna il pomeriggio e la serata: si parte con la Serie C, Triestina-Novara alle 12:30 e Bra-Ascoli alle 14:30, si accende poi la Serie A con Torino-Bologna alle 18:00, prima di chiudere in Francia con la Ligue 1 e Lione-Nizza alle 20:45. Il big match Napoli-Roma sarà invece trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sky Sport Mix propone una vetrina ricca e trasversale: alle 13:00 la FA Women’s Super League con Aston Villa-Tottenham, quindi Bundesliga alle 15:30 con FC Augsburg-Heidenheim, e doppio appuntamento di Serie C nel preserale e in serata con Pontedera-Gubbio alle 17:30 e Lecco-Virtus Verona alle 20:30.

Sky Sport Max si concentra sulla Germania: alle 13:30 spazio a Holstein Kiel-Schalke 04, mentre alle 17:30 riflettori su Lipsia-Wolfsburg.

Sky Sport 1 segue la domenica della Serie C con tre incontri in sequenza: LR Vicenza-Alcione Milano alle 12:30, Ravenna-Juventus Next Gen alle 14:30 e Perugia-Carpi alle 17:30.

Altre proposte: la Serie A su DAZN e il Primavera 1 su Sportitalia

Su DAZN la Serie A scandisce la giornata: si apre alle 12:30 con Udinese-Sassuolo, poi alle 15:00 doppio appuntamento con Cremonese-Genoa e Parma-Verona. Il pomeriggio prosegue con la Serie B — Bari-Sudtirol, Monza-Juve Stabia e Spezia-Frosinone — tutte alle 15:00, seguite da Empoli-Reggiana alle 17:15 e Avellino-Pescara alle 19:30. Nel mezzo, alle 18:00, riflettori sulla A con Torino-Bologna, prima del grande appuntamento serale: alle 20:45 Napoli-Roma.

Sportitalia dedica la sua programmazione al Primavera 1 con tre sfide da non perdere: Inter-Roma alle 11:00 per aprire la giornata, Juventus-Monza alle 13:00 e, nel pomeriggio, Verona-Fiorentina alle 15:00.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche