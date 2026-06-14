Mondiali 2026, Germania-Curaçao alle 19 e Olanda-Giappone in prime time. Dove vederle Scoprite le migliori partite di domenica 14 giugno 2026: Mondiali in prima serata su Rai 1 e maratona su Dazn

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La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sfide dei Mondiali 2026 tra nazionali, con appuntamenti all’alba, nel pomeriggio e in prima serata. In campo formazioni come Olanda, Giappone, Germania, Australia, Turchia, Costa d’Avorio ed Ecuador, per un totale di cinque incontri da seguire.

Grande calcio sulla Rai: Olanda-Giappone illumina la prima serata

La giornata di Dazn si apre alle 19 con Germania-Curaçao, mentre Rai 1 trasmetterà il match clou della giornata Olanda-Giappone in programma alle ore 22.00. La maratina Mondiale prosegue su Dazn con Costa d’avorio-Ecuador (alle ore 01.00) e con Svezia Tunisia, il cui fischio d’inizoi è in programma alle ore 04.00.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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