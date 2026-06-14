Mondiali 2026, Germania-Curaçao alle 19 e Olanda-Giappone in prime time. Dove vederle
Scoprite le migliori partite di domenica 14 giugno 2026: Mondiali in prima serata su Rai 1 e maratona su Dazn
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sfide dei Mondiali 2026 tra nazionali, con appuntamenti all’alba, nel pomeriggio e in prima serata. In campo formazioni come Olanda, Giappone, Germania, Australia, Turchia, Costa d’Avorio ed Ecuador, per un totale di cinque incontri da seguire.
Grande calcio sulla Rai: Olanda-Giappone illumina la prima serata
La giornata di Dazn si apre alle 19 con Germania-Curaçao, mentre Rai 1 trasmetterà il match clou della giornata Olanda-Giappone in programma alle ore 22.00. La maratina Mondiale prosegue su Dazn con Costa d’avorio-Ecuador (alle ore 01.00) e con Svezia Tunisia, il cui fischio d’inizoi è in programma alle ore 04.00.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Calcio in TV stasera, Mondiali 2026: prima la Bosnia di Dzeko, poi gli Usa di Pulisic
Scoprite le migliori partite di venerdì 12 giugno 2026: dalle sfide dei Mondiali su ...
Calcio in TV, torna la Nazionale: dove vedere Lussemburgo-Italia in diretta
Scoprite le migliori partite di mercoledì 3 giugno 2026: dall’amichevole Lussemburgo...
Il calcio in TV oggi: partono i Mondiali 2026, dove vedere Messico-Sudafrica in diretta
Scoprite le migliori partite di giovedì 11 giugno 2026: Nazionali ai Mondiali su Rai...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 30 maggio 2026: arriva la finale di Champions League PSG-Arsenal
Scoprite le migliori partite di sabato 30 maggio 2026: dall'amichevole Scozia-Curaca...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 13 giugno: da Brasile-Marocco a mezzanotte, a Qatar-Svizzera in prime time
Mondiali 2026 tra Dazn e Rai: Brasile-Marocco, Haiti-Scozia e Qatar-Svizzera al cent...
Il calcio in TV oggi: c'è Napoli-Bologna, dove vederla in diretta
Scoprite le migliori partite di lunedì 11 maggio 2026: dalla Serie A su Dazn alla Pr...
Bologna-Inter, dove vederla oggi in TV: canale, orario e l'altro big match della serie A
Scoprite le migliori partite di sabato 23 maggio 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn a...
Calcio in TV, dove vedere Grecia-Italia in diretta e la finalissima Italia-Belgio degli Europei Under 17
Scoprite le migliori partite di domenica 7 giugno 2026: da Grecia-Italia sulla Rai a...