Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi: dove vedere Udinese-Napoli e Milan-Sassuolo in diretta

Scoprite le migliori partite di domenica 14 dicembre 2025: dalla Serie A su Dazn e Sky alla Premier League

Il calcio in TV oggi: dove vedere Udinese-Napoli e Milan-Sassuolo in diretta

Oggi, domenica 14 dicembre 2025, il palinsesto calcistico propone 23 appuntamenti tra campionati italiani e internazionali: dalla Serie A con big match come Genoa-Inter e Bologna-Juventus, alla Premier League con Crystal Palace-Manchester City e Nottingham Forest-Tottenham, senza dimenticare Bundesliga, Ligue 1 e il calcio italiano dalla Serie B alla Serie C.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Genoa-Inter illumina la serata

Su Sky Sport 1, alle 12:30 spazio alla Serie C con Atalanta U23-Sorrento; alle 15:00 riflettori sulla Premier League con Crystal Palace-Manchester City; alle 18:00 la Serie A propone Genoa-Inter.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Sky Sport Arena, alle 15:00 la Premier League offre Nottingham Forest-Tottenham, mentre alle 17:30 si gioca in Bundesliga con Bayern Monaco-Mainz; in serata, alle 20:30, tocca alla Serie C con Team Altamura-Audace Cerignola.

Su Sky Sport Calcio, il pomeriggio si apre alle 12:30 con Inter U23-Giana Erminio, seguito alle 14:30 da Potenza-Catania. Alle 18:00 ancora Serie A con Genoa-Inter e, in chiusura, alle 20:45 il posticipo di Ligue 1 Marsiglia-Monaco.

Su Sky Sport Max, alle 13:30 la Zweite Bundesliga con Schalke-Norimberga, alle 15:30 la Bundesliga con Friburgo-Borussia Dortmund, quindi alle 17:30 la Serie C con Benevento-Giugliano.

Su Sky Sport Mix, alle 15:00 appuntamento con la Premier League Sunderland-Newcastle, e alle 19:30 la Bundesliga con Werder Brema-Stoccarda.

Altre proposte: la Serie A su Dazn e il campionato Primavera su Sportitalia

Su Dazn, giornata ricchissima di Serie A: alle 12:30 apre Milan-Sassuolo; alle 15:00 doppio appuntamento con Fiorentina-Verona e Udinese-Napoli; alle 18:00 ancora grande calcio con Genoa-Inter; si chiude alle 20:45 con il big match Bologna-Juventus. In cadetteria, spazio alla Serie B: alle 15:00 Carrarese-Virtus Entella, alle 17:15 Pescara-Frosinone.

Su Sportitalia, mattinata dedicata alla Primavera 1: alle 10:45 in campo Verona-Juventus.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Il calcio in TV oggi, programmazione di sabato 22 novembre: torna la Serie A con Napoli-Atalanta e Fiorentina-Juventus

Il calcio in TV oggi, programmazione di sabato 22 novembre: torna la Serie A con Napoli-Atalanta e Fiorentina-Juventus

Scoprite le migliori partite di sabato 22 novembre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 29 novembre: arrivano Milan-Lazio e Roma-Lecce

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 29 novembre: arrivano Milan-Lazio e Roma-Lecce

Scoprite le migliori partite di sabato 29 novembre 2025: dalla Serie A su Dazn e Sky...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 1 novembre: dove vedere Napoli-Como in diretta TV

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 1 novembre: dove vedere Napoli-Como in diretta TV

Scoprite le migliori partite di sabato 1 novembre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
manchester city liverpool calcio in tv

Il calcio in TV oggi, domenica 9 novembre 2025: dove vedere Manchester City-Liverpool e Lione-PSG

Scoprite le migliori partite di domenica 9 novembre 2025: dalla Serie A su DAZN alla...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 6 dicembre: arrivano Inter-Como e Verona-Atalanta

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 6 dicembre: arrivano Inter-Como e Verona-Atalanta

Scoprite le migliori partite di sabato 6 dicembre 2025: Serie A tra Verona-Atalanta ...
Calcio oggi in Tv - Dove vedere Chelsea Arsenal

Chelsea-Arsenal, oggi in TV: orario e dove vedere in diretta il big-match di Premier League

Scoprite le migliori partite di domenica 30 novembre 2025: dalla Serie A su DAZN al ...
Serie A oggi in TV (7 dicembre), dove vedere Lazio-Bologna e Cagliari-Roma in diretta

Serie A oggi in TV (7 dicembre), dove vedere Lazio-Bologna e Cagliari-Roma in diretta

Scoprite le migliori partite di domenica 7 dicembre 2025: la Serie A su DAZN con Nap...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 23 novembre: dove vedere Arsenal-Tottenham in diretta TV

Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 23 novembre: dove vedere Arsenal-Tottenham in diretta TV

Scoprite le migliori partite di domenica 23 novembre 2025: dal derby Inter-Milan su ...
Il calcio in TV oggi, domenica 26 ottobre 2025: dove vedere Fiorentina-Bologna e Aston Villa-Manchester City

Il calcio in TV oggi, domenica 26 ottobre 2025: dove vedere Fiorentina-Bologna e Aston Villa-Manchester City

Scoprite le migliori partite di domenica 26 ottobre 2025: dalla Serie A su DAZN alle...

Ford

Nuova Ford Puma 12 Gen-E

Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare

LEGGI

Personaggi

Marco Borriello

Marco Borriello
Paolo Bertolucci

Paolo Bertolucci
andrea-delogu

Andrea Delogu
Loris Karius

Loris Karius

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963