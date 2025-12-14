Il calcio in TV oggi: dove vedere Udinese-Napoli e Milan-Sassuolo in diretta Scoprite le migliori partite di domenica 14 dicembre 2025: dalla Serie A su Dazn e Sky alla Premier League

Oggi, domenica 14 dicembre 2025, il palinsesto calcistico propone 23 appuntamenti tra campionati italiani e internazionali: dalla Serie A con big match come Genoa-Inter e Bologna-Juventus, alla Premier League con Crystal Palace-Manchester City e Nottingham Forest-Tottenham, senza dimenticare Bundesliga, Ligue 1 e il calcio italiano dalla Serie B alla Serie C.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Genoa-Inter illumina la serata

Su Sky Sport 1, alle 12:30 spazio alla Serie C con Atalanta U23-Sorrento; alle 15:00 riflettori sulla Premier League con Crystal Palace-Manchester City; alle 18:00 la Serie A propone Genoa-Inter.

Su Sky Sport Arena, alle 15:00 la Premier League offre Nottingham Forest-Tottenham, mentre alle 17:30 si gioca in Bundesliga con Bayern Monaco-Mainz; in serata, alle 20:30, tocca alla Serie C con Team Altamura-Audace Cerignola.

Su Sky Sport Calcio, il pomeriggio si apre alle 12:30 con Inter U23-Giana Erminio, seguito alle 14:30 da Potenza-Catania. Alle 18:00 ancora Serie A con Genoa-Inter e, in chiusura, alle 20:45 il posticipo di Ligue 1 Marsiglia-Monaco.

Su Sky Sport Max, alle 13:30 la Zweite Bundesliga con Schalke-Norimberga, alle 15:30 la Bundesliga con Friburgo-Borussia Dortmund, quindi alle 17:30 la Serie C con Benevento-Giugliano.

Su Sky Sport Mix, alle 15:00 appuntamento con la Premier League Sunderland-Newcastle, e alle 19:30 la Bundesliga con Werder Brema-Stoccarda.

Altre proposte: la Serie A su Dazn e il campionato Primavera su Sportitalia

Su Dazn, giornata ricchissima di Serie A: alle 12:30 apre Milan-Sassuolo; alle 15:00 doppio appuntamento con Fiorentina-Verona e Udinese-Napoli; alle 18:00 ancora grande calcio con Genoa-Inter; si chiude alle 20:45 con il big match Bologna-Juventus. In cadetteria, spazio alla Serie B: alle 15:00 Carrarese-Virtus Entella, alle 17:15 Pescara-Frosinone.

Su Sportitalia, mattinata dedicata alla Primavera 1: alle 10:45 in campo Verona-Juventus.

