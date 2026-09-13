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Il calcio in TV oggi (13 settembre 2026), dove vedere Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus

Scoprite le migliori partite di domenica 13 settembre 2026: dalla Serie A su Dazn e Sky al derby di Manchester su Sky, fino alla Primavera su Sportitalia

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Il calcio in TV oggi (13 settembre 2026), dove vedere Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sfide di Serie A tra pomeriggio e sera, il grande calcio internazionale con la Premier League e lo spazio ai giovani con la Primavera 1. Ce n’è per tutti i gusti, tra big match, lotta salvezza e talenti da tenere d’occhio.

Altre proposte: grande Serie A su Dazn e spazio ai giovani su Sportitalia

Sulla Dazn la Serie A accende la domenica fin dal pranzo con Torino-Roma alle 12:30, prosegue nel pomeriggio con le due sfide delle 15:00, Como-Parma e Lecce-Monza, e si fa caldissima in serata con Napoli-Bologna alle 18:00 prima del posticipo delle 20:45 tra Sassuolo-Juventus. In aggiunta, spazio anche alla Serie B con Avellino-Palermo alle 15:00 e Mantova-Sampdoria alle 17:15.

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Sulla Sportitalia la mattinata e il primo pomeriggio sono dedicati alla Primavera 1 con Atalanta-Torino alle 11:00, Fiorentina-Empoli alle 13:00 e Inter-Cagliari alle 15:00; in notturna arrivano anche le sfide della Liga Profesional argentina con Independiente-San Lorenzo alle 00:15 e Huracan-Racing alle 02:30.

Serie A e Premier su Sky: da Napoli-Bologna al derby di Manchester

Sul canale Sky Sport Calcio il palinsesto unisce Premier League e calcio italiano: alle 15:00 Coventry-Brighton apre il pomeriggio britannico, alle 18:00 spazio alla Serie A con Napoli-Bologna, mentre in serata si scende in Serie C con Trento-Union Brescia alle 21:00.

Sul canale Sky Sport 1 riflettori puntati sul grande classico d’Inghilterra: alle 17:30 va in scena Manchester United-Manchester City, appuntamento imperdibile di Premier League.

Sul canale Sky Sport Arena c’è spazio alla Serie C con Ravenna-Perugia alle 15:00, per chi ama seguire da vicino il calcio dei territori.

Grande calcio sulla Rai: spazio alla Serie C con Ravenna-Perugia

Sulla Rai 2 pomeriggio dedicato alla Serie C con Ravenna-Perugia alle 15:00, una sfida dal sapore intenso che anima il weekend del calcio italiano anche fuori dai riflettori della massima serie.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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