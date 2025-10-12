Il calcio in TV oggi, domenica 12 ottobre 2025: Danimarca-Grecia in diretta, dove vederla Scoprite le migliori partite di domenica 12 ottobre 2025: Qualificazioni Mondiali 2026 su Sky e Cielo, oltre a tanta Serie C e la notte argentina su Sportitalia

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalle Qualificazioni Mondiali 2026 con sfide di cartello come Olanda-Finlandia e Danimarca-Grecia, fino a un ricco programma di Serie C su più canali e alla notte di Liga Profesional con River Plate-Sarmiento. Ce n’è per tutti i gusti, tra nazionali, giovani promesse e tradizione sudamericana.

Grande calcio su Sky: Olanda-Finlandia e Danimarca-Grecia per le Qualificazioni Mondiali 2026

Su Sky Sport 1, appuntamento con le nazionali: alle 18:00 Olanda-Finlandia e alle 20:45 Danimarca-Grecia, per una serata dal respiro internazionale.

Giornata intensa su Sky Sport Calcio: alle 12:30 Monopoli-Salernitana, alle 14:30 Cosenza-Atalanta U23, poi l’appuntamento con Diretta Gol delle Qualificazioni Mondiali 2026 alle 18:00 e alle 20:45 per seguire i momenti chiave in contemporanea.

Su Sky Sport Mix spazio sia alle nazionali che alla Serie C: si parte alle 12:30 con Vis Pesaro-Torres, alle 15:00 toccherà a San Marino-Cipro, quindi alle 17:30 Inter U23-Renate e in serata, alle 20:30, Sambenedettese-Ravenna.

Il pomeriggio di Sky Sport Arena propone alle 14:30 Casarano-Audace Cerignola e, a seguire, alle 17:30 Benevento-Team Altamura, per una domenica all’insegna delle sfide di Serie C.

In prima serata su Sky Sport Max, alle 20:30, riflettori su Pro Patria-Union Brescia, ulteriore tassello di un palinsesto ricchissimo.

Altre proposte: in chiaro Danimarca-Grecia su Cielo e notte argentina su Sportitalia

In chiaro su Cielo alle 20:45 la sfida delle Qualificazioni Mondiali 2026 Danimarca-Grecia, un’occasione per seguire il grande calcio internazionale senza perderne un minuto.

Su Sportitalia, nella notte alle 00:15, spazio alla Liga Profesional con River Plate-Sarmiento, per vivere le emozioni del calcio argentino.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

