Parma-Napoli, dove vederla oggi in TV: canale, orario, diretta streaming Scoprite le migliori partite di domenica 12 aprile 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn alle sfide internazionali tra Premier League, Bundesliga e Ligue 1

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La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: ben 20 appuntamenti in TV tra Serie A, cadetteria e grandi campionati esteri. Ce n’è per tutti i gusti: dalla serata di Como-Inter alle 20:45 su Dazn, al pomeriggio con Bologna-Lecce, fino alla Premier League con Sunderland-Tottenham alle 15:00 su Sky Sport Arena.

Serie A e grandi campionati su Sky: da Bologna-Lecce alla Premier League

Sky Sport Calcio mette in vetrina la Serie A con Bologna-Lecce alle 18:00, incorniciata da un ricco percorso tra categorie e paesi: si parte alle 12:30 con Ternana-Perugia e si prosegue alle 14:30 con Trapani-Salernitana per la Serie C, prima della chiusura in notturna alle 20:45 con la Ligue 1 e Lione-Lorient.

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Sul canale Sky Sport Arena il calcio scorre per tutta la giornata: alle 12:30 spazio a Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio (Serie C), alle 15:00 riflettori sulla Premier League con Sunderland-Tottenham, quindi alle 20:30 ancora Serie C con Inter U23-Arzignano Valchiampo.

Sky Sport Mix propone un pomeriggio tedesco: alle 15:30 dalla Bundesliga Colonia-Werder Brema, seguita alle 19:30 da Mainz-Friburgo, per una doppia finestra sulla corsa in Germania.

In prima serata, su Sky Sport Max alle 20:30 arriva la Serie C con Potenza-Sorrento, ideale per chiudere il weekend con una sfida ad alta intensità.

Altre proposte: la Serie A su Dazn e la Primavera su Sportitalia

Su Dazn la domenica di Serie A è protagonista: si parte alle 12:30 con Genoa-Sassuolo, nel pomeriggio alle 15:00 ecco Parma-Napoli, prima del tardo pomeriggio con Bologna-Lecce alle 18:00 e del posticipo delle 20:45 con Como-Inter. Non manca la Serie B: alle 15:00 Padova-Empoli, alle 17:15 Spezia-Mantova e alle 19:30 Reggiana-Carrarese, per un palinsesto che copre l’intero arco della giornata.

Sportitalia apre prestissimo la festa del calcio sudamericano con Racing-River Plate all’01:00 (Liga Profesional), quindi spazio al vivaio italiano in Primavera 1: alle 11:00 si gioca Parma-Juventus e alle 13:00 Fiorentina-Sassuolo, appuntamenti ideali per chi vuole seguire i campioni di domani.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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