Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Parma-Napoli, dove vederla oggi in TV: canale, orario, diretta streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 12 aprile 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn alle sfide internazionali tra Premier League, Bundesliga e Ligue 1

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Parma-Napoli, dove vederla oggi in TV: canale, orario, diretta streaming

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: ben 20 appuntamenti in TV tra Serie A, cadetteria e grandi campionati esteri. Ce n’è per tutti i gusti: dalla serata di Como-Inter alle 20:45 su Dazn, al pomeriggio con Bologna-Lecce, fino alla Premier League con Sunderland-Tottenham alle 15:00 su Sky Sport Arena.

Serie A e grandi campionati su Sky: da Bologna-Lecce alla Premier League

Sky Sport Calcio mette in vetrina la Serie A con Bologna-Lecce alle 18:00, incorniciata da un ricco percorso tra categorie e paesi: si parte alle 12:30 con Ternana-Perugia e si prosegue alle 14:30 con Trapani-Salernitana per la Serie C, prima della chiusura in notturna alle 20:45 con la Ligue 1 e Lione-Lorient.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Sul canale Sky Sport Arena il calcio scorre per tutta la giornata: alle 12:30 spazio a Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio (Serie C), alle 15:00 riflettori sulla Premier League con Sunderland-Tottenham, quindi alle 20:30 ancora Serie C con Inter U23-Arzignano Valchiampo.

Sky Sport Mix propone un pomeriggio tedesco: alle 15:30 dalla Bundesliga Colonia-Werder Brema, seguita alle 19:30 da Mainz-Friburgo, per una doppia finestra sulla corsa in Germania.

In prima serata, su Sky Sport Max alle 20:30 arriva la Serie C con Potenza-Sorrento, ideale per chiudere il weekend con una sfida ad alta intensità.

Altre proposte: la Serie A su Dazn e la Primavera su Sportitalia

Su Dazn la domenica di Serie A è protagonista: si parte alle 12:30 con Genoa-Sassuolo, nel pomeriggio alle 15:00 ecco Parma-Napoli, prima del tardo pomeriggio con Bologna-Lecce alle 18:00 e del posticipo delle 20:45 con Como-Inter. Non manca la Serie B: alle 15:00 Padova-Empoli, alle 17:15 Spezia-Mantova e alle 19:30 Reggiana-Carrarese, per un palinsesto che copre l’intero arco della giornata.

Sportitalia apre prestissimo la festa del calcio sudamericano con Racing-River Plate all’01:00 (Liga Profesional), quindi spazio al vivaio italiano in Primavera 1: alle 11:00 si gioca Parma-Juventus e alle 13:00 Fiorentina-Sassuolo, appuntamenti ideali per chi vuole seguire i campioni di domani.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Cristian Chivu

Fiorentina-Inter, dove vederla in diretta TV: orario, canale, streaming

Scoprite dove vedere le migliori partite di domenica 22 marzo 2026: Serie A su DAZN ...
Lazio-Milan, stasera in tv: orario, canale, dove vedere in diretta streaming il posticipo

Lazio-Milan, stasera in tv: orario, canale, dove vedere in diretta streaming il posticipo

Dalla Serie A su Sky e DAZN alla Premier League e Bundesliga su Sky, fino alla Prima...
Il calcio in TV oggi, dove vedere Lecce-Lazio in diretta canale, orario, streaming

Il calcio in TV oggi, dove vedere Lecce-Lazio in diretta: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di sabato 24 gennaio 2026: Serie A su Sky e Dazn, Premi...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 14 marzo 2026: da Udinese-Juventus a Inter-Atalanta

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 14 marzo 2026: da Udinese-Juventus a Inter-Atalanta

Scoprite le migliori partite di sabato 14 marzo 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN al...
Pisa-Torino, dove vedere il match oggi in diretta e tutto il calcio in TV: orari e programmazione

Pisa-Torino, dove vedere il match oggi in diretta e tutto il calcio in TV: orari e programmazione

Scoprite le migliori partite di domenica 5 aprile 2026: dalla Serie A su DAZN e Sky ...
allegri

Milan-Inter, dove vedere il derby stasera in TV: canale, orario, diretta streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 8 marzo 2026: dalla Serie A su DAZN alla Se...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 4 aprile 2026: da Lazio-Parma ad Atletico Madrid-Barcellona

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 4 aprile 2026: da Lazio-Parma ad Atletico Madrid-Barcellona

Scoprite le migliori partite di sabato 4 aprile 2026: dalla Serie A su DAZN e Sky al...
Luciano Spalletti

Parma-Juventus oggi in Tv: canale, orario e dove vedere tutti i match di serie A

Dalla Serie A su Dazn ai big match di Premier su Sky: tutte le partite di calcio in ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 28 febbraio 2026, da Inter-Genoa a Verona-Napoli

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 28 febbraio 2026, da Inter-Genoa a Verona-Napoli

Scoprite le migliori partite di sabato 28 febbraio 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn...

Novakid

Inglese per bambini

La forza della tecnologia unito a un metodo didattico certificato

LEGGI

Personaggi

Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro
Massimo Caputi

Massimo Caputi
Carolina Kostner

Carolina Kostner
Auro Bulbarelli

Auro Bulbarelli

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963