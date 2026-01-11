Inter-Napoli, stasera in TV: canale, orario e diretta streaming del big match della serie A Le migliori partite di domenica 11 gennaio 2026: Serie A su Dazn e Sky, con Bundesliga e Primavera 1 a completare il quadro

Domenica 11 gennaio 2026 offre una ricca programmazione di calcio con 17 appuntamenti tra Serie A, Serie B, Serie C, Bundesliga e Primavera 1. Scelte per tutti i gusti: dal big match di Serie A Inter-Napoli alla classica Fiorentina-Milan, passando per la Bundesliga con Bayern Monaco-Wolfsburg.

Appuntamento con la Serie A su Sky: vivi Verona-Lazio alle 18:00

Su Sky Sport Calcio, la giornata si apre alle 12:30 con Casarano-Atalanta U23, prosegue alle 14:30 con Catania-Cavese e culmina alle 18:00 con la Serie A: Verona-Lazio.

Su Sky Sport 1, spazio alla Serie C: alle 12:30 Livorno-Juventus Next Gen, alle 17:30 Casertana-Benevento, quindi alle 20:30 Pineto-Guidonia Montecelio.

Nel pomeriggio, Sky Sport Max propone alle 14:30 Monopoli-Siracusa e alle 17:30, dalla Bundesliga, Bayern Monaco-Wolfsburg.

Completano l’offerta su Sky Sport Mix alle 15:30, sempre dalla Bundesliga, Borussia Moenchengladbach-FC Augsburg.

Altre proposte: la Serie A su Dazn e la Primavera su Sportitalia

Su Dazn la Serie A è protagonista: alle 12:30 Lecce-Parma, alle 15:00 Fiorentina-Milan, alle 18:00 Verona-Lazio e in serata, alle 20:45, il big match Inter-Napoli. Spazio anche alla Serie B con alle 15:00 Mantova-Palermo e alle 17:15 Padova-Modena.

Sui canali di Sportitalia va in scena la Primavera 1: alle 11:00 Fiorentina-Juventus e alle 13:00 Inter-Sassuolo.

