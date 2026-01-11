Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Inter-Napoli, stasera in TV: canale, orario e diretta streaming del big match della serie A

Le migliori partite di domenica 11 gennaio 2026: Serie A su Dazn e Sky, con Bundesliga e Primavera 1 a completare il quadro

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Cristian Chivu
Mediaset Infinity

Domenica 11 gennaio 2026 offre una ricca programmazione di calcio con 17 appuntamenti tra Serie A, Serie B, Serie C, Bundesliga e Primavera 1. Scelte per tutti i gusti: dal big match di Serie A Inter-Napoli alla classica Fiorentina-Milan, passando per la Bundesliga con Bayern Monaco-Wolfsburg.

Appuntamento con la Serie A su Sky: vivi Verona-Lazio alle 18:00

Su Sky Sport Calcio, la giornata si apre alle 12:30 con Casarano-Atalanta U23, prosegue alle 14:30 con Catania-Cavese e culmina alle 18:00 con la Serie A: Verona-Lazio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Sky Sport 1, spazio alla Serie C: alle 12:30 Livorno-Juventus Next Gen, alle 17:30 Casertana-Benevento, quindi alle 20:30 Pineto-Guidonia Montecelio.

Nel pomeriggio, Sky Sport Max propone alle 14:30 Monopoli-Siracusa e alle 17:30, dalla Bundesliga, Bayern Monaco-Wolfsburg.

Completano l’offerta su Sky Sport Mix alle 15:30, sempre dalla Bundesliga, Borussia Moenchengladbach-FC Augsburg.

Altre proposte: la Serie A su Dazn e la Primavera su Sportitalia

Su Dazn la Serie A è protagonista: alle 12:30 Lecce-Parma, alle 15:00 Fiorentina-Milan, alle 18:00 Verona-Lazio e in serata, alle 20:45, il big match Inter-Napoli. Spazio anche alla Serie B con alle 15:00 Mantova-Palermo e alle 17:15 Padova-Modena.

Sui canali di Sportitalia va in scena la Primavera 1: alle 11:00 Fiorentina-Juventus e alle 13:00 Inter-Sassuolo.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming

Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 21 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Co...
Bologna-Inte gratis in TV, dove vedere la semifinale di Supercoppa italiana: orario, canale, streaming

Bologna-Inte gratis in TV, dove vedere la semifinale di Supercoppa italiana: orario, canale, streaming

Scoprite le migliori partite di venerdì 19 dicembre 2025: dalla Supercoppa Italiana ...
Atalanta Cagliari in Tv 13 dicembre dove vederla

Atalanta-Cagliari, stasera in diretta TV: dove vederla, Sky o Dazn, orario, streaming

Dove vedere il calcio in TV sabato 13 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Premier ...
Calcio oggi in Tv - Dove vedere Chelsea Arsenal

Chelsea-Arsenal, oggi in TV: orario e dove vedere in diretta il big-match di Premier League

Scoprite le migliori partite di domenica 30 novembre 2025: dalla Serie A su DAZN al ...
Il calcio in TV oggi: dove vedere Udinese-Napoli e Milan-Sassuolo in diretta

Il calcio in TV oggi: dove vedere Udinese-Napoli e Milan-Sassuolo in diretta

Scoprite le migliori partite di domenica 14 dicembre 2025: dalla Serie A su Dazn e S...
Serie A oggi in TV (7 dicembre), dove vedere Lazio-Bologna e Cagliari-Roma in diretta

Serie A oggi in TV (7 dicembre), dove vedere Lazio-Bologna e Cagliari-Roma in diretta

Scoprite le migliori partite di domenica 7 dicembre 2025: la Serie A su DAZN con Nap...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 6 dicembre: arrivano Inter-Como e Verona-Atalanta

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 6 dicembre: arrivano Inter-Como e Verona-Atalanta

Scoprite le migliori partite di sabato 6 dicembre 2025: Serie A tra Verona-Atalanta ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 9 gennaio 2026. I primi due quarti della Coppa d'Africa

Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 9 gennaio 2026. I primi due quarti della Coppa d'Africa

Le partite in onda venerdì 9 gennaio 2026: Mali-Senegal e il big match Camerun-Maroc...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 23 novembre: dove vedere Arsenal-Tottenham in diretta TV

Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 23 novembre: dove vedere Arsenal-Tottenham in diretta TV

Scoprite le migliori partite di domenica 23 novembre 2025: dal derby Inter-Milan su ...

Lucart

Aziende virtuose

Il gruppo italiano che si è aggiudicato il rating Platinum di EcoVadis

LEGGI

Personaggi

Giorgio Calabrese

Giorgio Calabrese
Loris Karius

Loris Karius
Ahlam El Brinis

Ahlam El Brinis
Bruno Pizzul

Bruno Pizzul

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963