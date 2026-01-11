Inter-Napoli, stasera in TV: canale, orario e diretta streaming del big match della serie A
Le migliori partite di domenica 11 gennaio 2026: Serie A su Dazn e Sky, con Bundesliga e Primavera 1 a completare il quadro
Domenica 11 gennaio 2026 offre una ricca programmazione di calcio con 17 appuntamenti tra Serie A, Serie B, Serie C, Bundesliga e Primavera 1. Scelte per tutti i gusti: dal big match di Serie A Inter-Napoli alla classica Fiorentina-Milan, passando per la Bundesliga con Bayern Monaco-Wolfsburg.
- Appuntamento con la Serie A su Sky: vivi Verona-Lazio alle 18:00
- Altre proposte: la Serie A su Dazn e la Primavera su Sportitalia
Appuntamento con la Serie A su Sky: vivi Verona-Lazio alle 18:00
Su Sky Sport Calcio, la giornata si apre alle 12:30 con Casarano-Atalanta U23, prosegue alle 14:30 con Catania-Cavese e culmina alle 18:00 con la Serie A: Verona-Lazio.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Sky Sport 1, spazio alla Serie C: alle 12:30 Livorno-Juventus Next Gen, alle 17:30 Casertana-Benevento, quindi alle 20:30 Pineto-Guidonia Montecelio.
Nel pomeriggio, Sky Sport Max propone alle 14:30 Monopoli-Siracusa e alle 17:30, dalla Bundesliga, Bayern Monaco-Wolfsburg.
Completano l’offerta su Sky Sport Mix alle 15:30, sempre dalla Bundesliga, Borussia Moenchengladbach-FC Augsburg.
Altre proposte: la Serie A su Dazn e la Primavera su Sportitalia
Su Dazn la Serie A è protagonista: alle 12:30 Lecce-Parma, alle 15:00 Fiorentina-Milan, alle 18:00 Verona-Lazio e in serata, alle 20:45, il big match Inter-Napoli. Spazio anche alla Serie B con alle 15:00 Mantova-Palermo e alle 17:15 Padova-Modena.
Sui canali di Sportitalia va in scena la Primavera 1: alle 11:00 Fiorentina-Juventus e alle 13:00 Inter-Sassuolo.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming
Scoprite le migliori partite di domenica 21 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Co...
Bologna-Inte gratis in TV, dove vedere la semifinale di Supercoppa italiana: orario, canale, streaming
Scoprite le migliori partite di venerdì 19 dicembre 2025: dalla Supercoppa Italiana ...
Atalanta-Cagliari, stasera in diretta TV: dove vederla, Sky o Dazn, orario, streaming
Dove vedere il calcio in TV sabato 13 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Premier ...
Chelsea-Arsenal, oggi in TV: orario e dove vedere in diretta il big-match di Premier League
Scoprite le migliori partite di domenica 30 novembre 2025: dalla Serie A su DAZN al ...
Il calcio in TV oggi: dove vedere Udinese-Napoli e Milan-Sassuolo in diretta
Scoprite le migliori partite di domenica 14 dicembre 2025: dalla Serie A su Dazn e S...
Serie A oggi in TV (7 dicembre), dove vedere Lazio-Bologna e Cagliari-Roma in diretta
Scoprite le migliori partite di domenica 7 dicembre 2025: la Serie A su DAZN con Nap...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 6 dicembre: arrivano Inter-Como e Verona-Atalanta
Scoprite le migliori partite di sabato 6 dicembre 2025: Serie A tra Verona-Atalanta ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 9 gennaio 2026. I primi due quarti della Coppa d'Africa
Le partite in onda venerdì 9 gennaio 2026: Mali-Senegal e il big match Camerun-Maroc...