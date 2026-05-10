Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Milan-Atalanta, oggi in TV: dove vederla, orario, diretta streaming e l'alternativa (stellare) in chiaro

Dalla Serie A su Dazn e Sky al Clásico su Rete 4: tutte le partite di domenica 10 maggio 2026

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Milan-Atalanta, oggi in TV: dove vederla, orario, diretta streaming e l'alternativa (stellare) in chiaro

Scoprite le migliori partite di calcio in programma domenica 10 maggio 2026: dalla Serie A su Dazn e Sky, al Clásico su Rete 4, passando per due sfide di Premier League su Sky. Una giornata ricca di scelte per tutti i gusti.

Altre proposte: la Serie A su Dazn e la Primavera 1 su Sportitalia

Su Dazn spazio alla Serie A per l’intera giornata: si parte alle 12:30 con Verona-Como, poi alle 15:00 doppio appuntamento con Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa. Nel tardo pomeriggio, alle 18:00, riflettori su Parma-Roma, prima del posticipo delle 20:45 Milan-Atalanta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Sportitalia la giornata si apre alle 00:00 con River Plate-San Lorenzo dalla Liga Profesional argentina, poi spazio al campionato Primavera 1 con Napoli-Lecce alle 11:00, Fiorentina-Cremonese alle 13:00 e Bologna-Cagliari alle 15:00.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Parma-Roma alle 18:00

Su Sky Sport Calcio pomeriggio di grande calcio: alle 15:00 Nottingham Forest-Newcastle per la Premier League, quindi alle 18:00 la Serie A con Parma-Roma, e in serata, alle 20:45, la Serie C con Casertana-Salernitana.

Su Sky Sport Mix doppio appuntamento internazionale: alle 15:00 Burnley-Aston Villa per la Premier League e alle 17:30 Colonia-Heidenheim dalla Bundesliga.

Calcio su Mediaset: su Rete 4 il Barcellona-Real Madrid

Su Rete 4 spazio al grande calcio spagnolo con il Clásico: alle 21:00 Barcellona-Real Madrid.

Grande calcio sulla Rai: la Serie C in prima serata

Su Rai Sport la Serie C propone alle 20:45 Cittadella-Ravenna.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Juventus-Bologna, oggi in TV: dove vederla, orario, diretta streaming

Juventus-Bologna, oggi in TV: dove vederla, orario, diretta streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 19 aprile 2026: la Serie A su Dazn e Sky, i...
Inter, perché oggi è la giornata decisiva (e non gioca nemmeno)

Inter, perché oggi è la giornata decisiva (e non gioca nemmeno)

Stasera, venerdì 24 aprile 2026, si gioca Napoli-Cremonese, ultima chance per gli az...
Pisa-Torino, dove vedere il match oggi in diretta e tutto il calcio in TV: orari e programmazione

Pisa-Torino, dove vedere il match oggi in diretta e tutto il calcio in TV: orari e programmazione

Scoprite le migliori partite di domenica 5 aprile 2026: dalla Serie A su DAZN e Sky ...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 2 maggio 2026: da Atalanta-Genoa a Como-Napoli

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 2 maggio 2026: da Atalanta-Genoa a Como-Napoli

Scoprite le migliori partite di sabato 2 maggio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN al...
Parma-Napoli, dove vederla oggi in TV: canale, orario, diretta streaming

Parma-Napoli, dove vederla oggi in TV: canale, orario, diretta streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 12 aprile 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn...
Bologna-Roma, dove vederla oggi in TV: canale, orario, diretta streaming

Bologna-Roma, dove vederla oggi in TV: canale, orario, diretta streaming

Scoprite le migliori partite di sabato 25 aprile 2026: dalla Serie A su DAZN alla Bu...
Inter-Parma, oggi in TV: dove vederla, orario, diretta streaming e festa Scudetto

Inter-Parma, oggi in TV: dove vederla, orario, diretta streaming e festa Scudetto

Scoprite le migliori partite di domenica 3 maggio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN ...
Cristian Chivu

Fiorentina-Inter, dove vederla in diretta TV: orario, canale, streaming

Scoprite dove vedere le migliori partite di domenica 22 marzo 2026: Serie A su DAZN ...
Pisa-Lecce, oggi in TV: canale, orario e dove vederla in streaming

Pisa-Lecce, oggi in TV: canale, orario e dove vederla in streaming

Scoprite le migliori partite di venerdì 1 maggio 2026: dalla Serie A su Dazn alla Pr...

Explore Louisiana

Cinema tourism

Un viaggio nel cuore di Hollywood South

LEGGI

Personaggi

Massimo Caputi

Massimo Caputi
Christian Vieri

Christian Vieri
Alvaro Morata

Alvaro Morata
Justin Timberlake

Justin Timberlake

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963