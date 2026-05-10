Milan-Atalanta, oggi in TV: dove vederla, orario, diretta streaming e l'alternativa (stellare) in chiaro Dalla Serie A su Dazn e Sky al Clásico su Rete 4: tutte le partite di domenica 10 maggio 2026

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Scoprite le migliori partite di calcio in programma domenica 10 maggio 2026: dalla Serie A su Dazn e Sky, al Clásico su Rete 4, passando per due sfide di Premier League su Sky. Una giornata ricca di scelte per tutti i gusti.

Altre proposte: la Serie A su Dazn e la Primavera 1 su Sportitalia

Su Dazn spazio alla Serie A per l’intera giornata: si parte alle 12:30 con Verona-Como, poi alle 15:00 doppio appuntamento con Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa. Nel tardo pomeriggio, alle 18:00, riflettori su Parma-Roma, prima del posticipo delle 20:45 Milan-Atalanta.

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Su Sportitalia la giornata si apre alle 00:00 con River Plate-San Lorenzo dalla Liga Profesional argentina, poi spazio al campionato Primavera 1 con Napoli-Lecce alle 11:00, Fiorentina-Cremonese alle 13:00 e Bologna-Cagliari alle 15:00.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Parma-Roma alle 18:00

Su Sky Sport Calcio pomeriggio di grande calcio: alle 15:00 Nottingham Forest-Newcastle per la Premier League, quindi alle 18:00 la Serie A con Parma-Roma, e in serata, alle 20:45, la Serie C con Casertana-Salernitana.

Su Sky Sport Mix doppio appuntamento internazionale: alle 15:00 Burnley-Aston Villa per la Premier League e alle 17:30 Colonia-Heidenheim dalla Bundesliga.

Calcio su Mediaset: su Rete 4 il Barcellona-Real Madrid

Su Rete 4 spazio al grande calcio spagnolo con il Clásico: alle 21:00 Barcellona-Real Madrid.

Grande calcio sulla Rai: la Serie C in prima serata

Su Rai Sport la Serie C propone alle 20:45 Cittadella-Ravenna.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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