Roma-Juventus, il posticipo stasera in TV: canale, orario, streaming e dove vedere gli altri match di serie A
Scoprite le migliori partite di domenica 1 marzo 2026: dalla Serie A su DAZN e Sky alla Premier League, Bundesliga e Ligue 1 su Sky
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. Tra i big match spiccano Roma-Juventus e Torino-Lazio in Serie A, mentre su Sky trovate sfide di Premier come Arsenal-Chelsea e un ricco menù di Bundesliga e Ligue 1.
- Appuntamento con la Serie A su Sky: Torino-Lazio illumina la domenica
- Altre proposte: la Serie A su DAZN e il calcio giovanile su Sportitalia
Su Sky Sport Calcio la programmazione parte alle 12:30 con Salernitana-Catania dalla Serie C, prosegue alle 15:00 con la Premier League e Manchester United-Crystal Palace, quindi alle 18:00 riflettori sulla Serie A con Torino-Lazio. In chiusura, alle 20:45, spazio alla Ligue 1 con Olympique Marsiglia-Olympique Lione.
Su Sky Sport 1 doppio appuntamento di Serie C con Potenza-Benevento alle 12:30 e Salernitana-Catania alle 14:30; a seguire Premier League alle 17:30 con Arsenal-Chelsea. In serata, alle 20:45, ancora Ligue 1 con Olympique Marsiglia-Olympique Lione.
Su Sky Sport Max si parte alle 15:00 con la Premier League, Fulham-Tottenham, e si prosegue alle 17:30 con la Bundesliga e Eintracht Francoforte-SC Friburgo.
Su Sky Sport Mix protagonista la Bundesliga: alle 15:30 Stoccarda-Wolfsburg e alle 19:30 Amburgo-Lipsia.
Altre proposte: la Serie A su DAZN e il calcio giovanile su Sportitalia
Su DAZN la domenica di Serie A è completa: alle 12:30 Cremonese-Milan, alle 15:00 Sassuolo-Atalanta, alle 18:00 Torino-Lazio e alle 20:45 il big match Roma-Juventus. In contemporanea, spazio alla Serie B con Catanzaro-Frosinone e Pescara-Palermo alle 15:00, mentre alle 17:15 va in scena Mantova-Carrarese.
Su Sportitalia il campionato Primavera 1 propone due sfide di cartello: alle 11:00 Roma-Milan e alle 15:00 Inter-Atalanta.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
