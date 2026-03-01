Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Roma-Juventus, il posticipo stasera in TV: canale, orario, streaming e dove vedere gli altri match di serie A

Scoprite le migliori partite di domenica 1 marzo 2026: dalla Serie A su DAZN e Sky alla Premier League, Bundesliga e Ligue 1 su Sky

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Roma-Juventus, il posticipo stasera in TV: canale, orario, streaming e dove vedere gli altri match di serie A

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. Tra i big match spiccano Roma-Juventus e Torino-Lazio in Serie A, mentre su Sky trovate sfide di Premier come Arsenal-Chelsea e un ricco menù di Bundesliga e Ligue 1.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Torino-Lazio illumina la domenica

Su Sky Sport Calcio la programmazione parte alle 12:30 con Salernitana-Catania dalla Serie C, prosegue alle 15:00 con la Premier League e Manchester United-Crystal Palace, quindi alle 18:00 riflettori sulla Serie A con Torino-Lazio. In chiusura, alle 20:45, spazio alla Ligue 1 con Olympique Marsiglia-Olympique Lione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Sky Sport 1 doppio appuntamento di Serie C con Potenza-Benevento alle 12:30 e Salernitana-Catania alle 14:30; a seguire Premier League alle 17:30 con Arsenal-Chelsea. In serata, alle 20:45, ancora Ligue 1 con Olympique Marsiglia-Olympique Lione.

Su Sky Sport Max si parte alle 15:00 con la Premier League, Fulham-Tottenham, e si prosegue alle 17:30 con la Bundesliga e Eintracht Francoforte-SC Friburgo.

Su Sky Sport Mix protagonista la Bundesliga: alle 15:30 Stoccarda-Wolfsburg e alle 19:30 Amburgo-Lipsia.

Altre proposte: la Serie A su DAZN e il calcio giovanile su Sportitalia

Su DAZN la domenica di Serie A è completa: alle 12:30 Cremonese-Milan, alle 15:00 Sassuolo-Atalanta, alle 18:00 Torino-Lazio e alle 20:45 il big match Roma-Juventus. In contemporanea, spazio alla Serie B con Catanzaro-Frosinone e Pescara-Palermo alle 15:00, mentre alle 17:15 va in scena Mantova-Carrarese.

Su Sportitalia il campionato Primavera 1 propone due sfide di cartello: alle 11:00 Roma-Milan e alle 15:00 Inter-Atalanta.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Luciano Spalletti

Parma-Juventus oggi in Tv: canale, orario e dove vedere tutti i match di serie A

Dalla Serie A su Dazn ai big match di Premier su Sky: tutte le partite di calcio in ...
Il calcio in TV oggi (22 febbraio), dove vedere Roma-Cremonese e Milan-Parma

Il calcio in TV oggi (22 febbraio), dove vedere Roma-Cremonese e Milan-Parma

Scoprite le migliori partite di domenica 22 febbraio 2026: Serie A su Sky e DAZN, Pr...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus

Dalla Serie A su Sky e Dazn al derby di Manchester: tutti i match clou di sabato 17 ...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 18 gennaio 2026: da Torino-Roma a Milan-Lecce

Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 18 gennaio 2026: da Torino-Roma a Milan-Lecce

Scoprite le migliori partite di domenica 18 gennaio 2026: dalla Serie A su Dazn e Sk...
Luciano Spalletti

Il calcio in TV oggi, dove vedere Juventus-Napoli: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 25 gennaio 2026: dalla Serie A su DAZN al b...
Il calcio in TV oggi, dove vedere Lecce-Lazio in diretta canale, orario, streaming

Il calcio in TV oggi, dove vedere Lecce-Lazio in diretta: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di sabato 24 gennaio 2026: Serie A su Sky e Dazn, Premi...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 7 febbraio 2026: da Genoa-Napoli a Fiorentina-Torino

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 7 febbraio 2026: da Genoa-Napoli a Fiorentina-Torino

Scoprite le migliori partite di sabato 7 febbraio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 20 febbraio 2026

Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 20 febbraio 2026

Scoprite le migliori partite di venerdì 20 febbraio 2026: dalla Serie A su Dazn alla...
Atalanta Cagliari in Tv 13 dicembre dove vederla

Atalanta-Cagliari, stasera in diretta TV: dove vederla, Sky o Dazn, orario, streaming

Dove vedere il calcio in TV sabato 13 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Premier ...

Ford

Auto per piacere o auto da utilizzare?

L’urban SUV che emoziona alla guida

LEGGI

Personaggi

Alvaro Morata

Alvaro Morata
Mario Balotelli

Mario Balotelli
Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi
Nicola Gratteri

Nicola Gratteri

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963